Alvorligt syge børn og unge afvises på grund af manglende ressourcer. Patienter begår selvmord på de psykiatriske afdelinger.

Døtre, sønner, brødre, søstre og forældre tigger om at forblive indlagte, men udskrives før tid, fordi der skal gøres plads til de næste i køen.

B.T. har gennem længere tid beskrevet, hvordan manglende ressourcer i psykiatrien har alvorlige konsekvenser.

Konsekvenser der har fået politikere fra både blå og rød blok til at kræve handling og massive investeringer i psykiatrien nu.

Men indlagte og pårørende må se langt efter den milliardbeløb, som eksperter har beregnet, der skal til, for at genoprette psykiatrien.

Det stod klart, da finansminister Nicolai Wammen (S) onsdag præsenterede regeringens udspil til finansloven.

Der var sat nul kroner af til psykiatrien direkte, og så har regeringen sat 550 millioner kroner af i såkaldt forhandlingsreserve i 2023. I 2024 stiger beløbet til 1 milliard kroner.

Forhandlingsreserven er det beløb, som Folketingets partier kan forhandle om, og der er lagt op til, at det skal gå til psykiatri og ældre.

En investeringsplan, som Dansk Psykiatrisk Selskab præsenterede sidste uge, viser dog, at der skal bruges 4,5 milliarder til permanente driftsudgifter samt engangsbevillinger på 3,5 milliarder til anlægsudgifter, hvis man vil foretage de nødvendige investeringer i psykiatrien.

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan manglende ressourcer i psykiatrien er medvirkende årsag til, at mere end hvert fjerde barn afvises, når de henvises til udregning og behandling.

Og at manglende ressourcer på de psykiatriske afdelinger koster liv.

Både Venstre, Enhedslisten og Konservative har kritiseret regeringen for at sidde på hænderne og vente for længe med at indkalde til forhandlinger om en plan for genoprettelse af psykiatrien.

I sidste uge begyndte forhandlingerne, men ifølge psykiatriordfører for Enhedslisten Pernille Skipper er det med dagens finanslovsudspil svært at få øje på, hvor pengene skal komme fra.

»Jeg er godt nok skuffet. Der er ikke sat nogle penge af direkte til psykiatrien, og jeg følte mig overbevist om, at Magnus Heunicke (S) ville gøre det sidste, så vi kunne bygge ovenpå den bevilling, vi gav til psykiatrien i 2020 og have en reel mulighed for at finansiere de anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har i deres oplæg til en ti-års-plan for psykiatrien i Danmark.«

Hun mener ikke, det er muligt med den nuværende forhandlingsreserve, som udover psykiatrien skal gå til flere andre områder også.

Nicolai Wammen (S) lovede på pressemødet om finansloven, at regeringen i løbet af efteråret vil fremlægge en såkaldt 2030-plan, der skal sætte en ramme for regeringens økonomiske prioritering på længere sigt.

Men Wammen ville ikke på pressemødet gå ind i, om den plan ville betyde flere penge til psykiatrien.

»Det bliver ikke i 2030-planen, at regeringen kommer til at tage stilling til pengene til 10-årsplanen for psykiatrien. De forhandlinger kører i øjeblikket hos sundhedsministeren,« lød det fra Wammen med henvisning til, at der den 24. august var første forhandlingsmøde hos Magnus Heunicke om en større plan for psykiatrien.