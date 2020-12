»Jeg stod bare og græd. Jeg tænkte: 'Hvordan skal jeg komme til lufthavnen, og kommer jeg overhovedet hjem med flyet?'«

Ordene kommer fra 34-årige Mette Christensen, der søndag aften landede i Billund efter at have været vidne til de vildeste 24 timer i London.

Fra hun stod i sin London-lejlighed og græd efter seks ændrede eller aflyste flybilletter og et komplet trafikkaos i byens gader, til hun endelig stod i lufthavnen til et endnu større kaos.

»Jeg kunne bare se land efter land lukke. Og jeg havde mine forældre i røret, der sad og så News, og der var ingen tvivl om, at jeg bare skulle om bord, inden det var for sent,« siger Mette Christensen, der bor og arbejder i London, men har dansk pas.

Mette Christensen arbejder som diætist, fitness-instruktør og deltidsmedarbejder i en café i London. Vis mere Mette Christensen arbejder som diætist, fitness-instruktør og deltidsmedarbejder i en café i London.

Mens hun sad ved sin egen gate og holdt vejret, kunne hun ved nabogaten se grædefærdige italienere blive gennet ud af det fly, de lige havde boardet. Italien havde nu også lukket ned for fly fra Storbritannien.

»Det var hårdt at se italienske familier og ensomme unge, der måske ikke havde set deres familie hele året, blive sendt ud af flyet igen. Politiet kom også til, fordi der var mange, der blev aggressive og højrøstede,« fortæller Mette Christensen.

Danmark var et af de lande, der endnu ikke havde taget en beslutning om at lukke luftrummet, og da Mette Christensen endelig sad i flyet, følte hun, at hun var med i en film:

»Det var ligesom 'Armageddon', hvor alt eksploderer bag en. Det var sådan, jeg havde det, da jeg sad i flyet, og det lettede. 'Shit, vi nåede det,' tænkte jeg.«

Mette Christensen foran flyet, inden hun forlod engelsk jord søndag aften. Foto: PRIVATFOTO Vis mere Mette Christensen foran flyet, inden hun forlod engelsk jord søndag aften. Foto: PRIVATFOTO

Da flyet landede i Billund, lød det over flyets højttalere, at politiet var på vej, og Mette Christensens lettelse blev erstattet med en ny klump i maven – hvad skulle der nu ske?

Politiet fortalte passagererne, at vi stod i en dybt alvorlig situation, og at de på det kraftigste opfordrede alle til at gå direkte ned i det testcenter, der var sat op ved ankomsthallen.

Det var dog ikke alle, der fulgte politiets opfordring, fortæller Mette Christensen:

»Testkøen blev så lang, og fordi klokken var halv 11 om aftenen, så var der mange, der gav op til sidst.«

Mette Christensen holdt dog selv ved trods træthed, men da hun kom til, blev hun overrasket over, at det ikke var en lyntest, de blev tilbudt, men derimod en PCR-test med svartid på 48 timer.

»Det undrer mig, man bare kan sende potentielt smittede direkte ind i landet,« siger Mette Christensen, der dog bare er glad for, at hun nu er på dansk jord og kan fejre jul med sin familie.

Det har hun altid gjort. Selv om det er 10 år siden, hun selv boede i landet.

Mette Christensen fejrer jul med sin familie i Danmark hvert år, selv om det er 10 år siden, hun selv har boet i landet. Vis mere Mette Christensen fejrer jul med sin familie i Danmark hvert år, selv om det er 10 år siden, hun selv har boet i landet.

»I julen er jeg altid hjemme i Danmark. Det er det vigtigste. Det skal jeg,« siger hun.

Planen er, at Mette Christensen skal med et fly hjem til London 27. december – men men men. I disse tider skal man passe på med at regne med for meget:

»De siger 48 timer, men jeg kan ikke se, hvordan man skulle få styr på den så hurtigt,« siger Mette Christensen og afslutter:

»Jeg har taget ekstra tøj med hjem, så jeg kan fejre nytår her, hvis det skulle gå så skidt.«