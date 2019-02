Torsdag oplevede Bloddonorerne i Danmark et boom i nye stamcelle- og bloddonorer, og det skyldes en kvinde ved navn Mette Marie Lei Lange.

»Tak for din tilmelding!«

Ovenstående taksigelse fra Bloddonorerne Danmark har et stort antal borgere modtaget i indbakken siden torsdag.

Også langt flere end tilfældet normalt er.

Årsagen hedder Mette Marie Lei Lange, og hun lever af at blogge og være til stede på sociale medier som såkaldt influencer. Alene på Instagram har hun knap 55.000 faste følgere, og det var de følgere, som Mette Marie Lei Lange torsdag henvendte sig til i en story (små videobidder, red.) med et særligt budskab på hjerte.

Her fortalte køgenseren med våde øjne og i et bevæget toneleje, at en treårig dreng fra hendes villakvarter har fået leukæmi, og at hun samtidig er blevet opmærksom på, at en lille pige, Ea, som ellers var blevet rask efter et sygdomsforløb, nu havde fået leukæmi igen og behøvede en stamcelledonation.

Ingen i Eas egen familie var et match, og der var heller ikke noget match i hverken det nationale eller internationale register over stamcelledonorer.

I samme ombæring blev Mette Marie Lei Lange fortalt, at registrene formentlig ville være langt større, hvis folk var klar over, hvor nemt det er blevet at donere stamceller sammenlignet med tidligere, hvor man kun kunne få stamceller fra knoglemarven.

I dag kan stamceller nemlig høstes fra blodbanen - nøjagtig som ved en blodprøve og helt uden at være inde i knoglemarven - og man skal vel at mærke kun lægge arm til, hvis man er et match til en syg person:

»Så tænk, hvis der ligger børn på sygehuset og venter, fordi vi bare ikke er klar over, at det er blevet så nemt. Det er simpelthen en brik-juice og strakt arm, mens du læser Se & Hør en eftermiddag, og det kan redde liv,« siger Mette Marie Lei Lange og loggede på Instagram for at indvie sine følgere i den opdagelse:

»Jeg lavede syv stories i træk, hvor jeg fortalte det her og blev berørt undervejs, fordi jeg synes, at det er så forfærdeligt, at Ea er på sygehuset igen, og at der findes mennesker, som har brug for det her, mens vi andre er intetanende om, hvor nemt det er at hjælpe. Så jeg fortalte, at jeg havde meldt mig som blod- og stamcelledonor, selv om jeg er pissebange for nåle, og at de nu kan ringe til mig, hvis jeg er et match, og så kan jeg redde et liv,« siger Mette Marie Lei Lange.

Derefter væltede det ind med beskeder fra folk, der var rørte over, at Mette Marie Lei Lange var rørt, og som ligeledes var overraskede over, at det var så nemt at donere stamceller, hvis man viste sig at være et match.

En efter en begyndte Mette Marie Lei Langes følgere at sende billeddokumentation for, at de nu også havde tilmeldt sig som stamcelle- og bloddonorer (man kan ikke være stamcelledonor uden også at være bloddonor, red.) og flere takkede hende for oplysningen.

Mette Marie Lei Lange lever af at blogge og være tilstede på sociale medier som såkaldt influencer. Alene på Instagram følger knap 55.000 mennesker med i hendes tilværelse. Foto: Privatfoto Vis mere Mette Marie Lei Lange lever af at blogge og være tilstede på sociale medier som såkaldt influencer. Alene på Instagram følger knap 55.000 mennesker med i hendes tilværelse. Foto: Privatfoto

I landsorganisationen Bloddonorerne i Danmark blev man også hurtigt opmærksom på, at tilmeldingerne til at blive stamcelle- og bloddonor steg med en fart, som organisationen ikke er vant til.

Det fortæller generalsekretær Flemming Bøgh-Sørensen:

»I hele januar fik vi 195 tilmeldinger som stamcelledonor, men fra klokken 10.55 torsdag og til klokken 10.55 fredag fik vi 578 tilmeldinger. Så det er virkelig eksploderet,« siger Flemming Bøgh-Sørensen og fortæller, at det stadig tikker ind.

»Risikoen for ikke at finde et match, når en behøver en stamcelledonation, bliver mindre, jo større poolen af potentielle match er, og derfor skal der helst være så mange som muligt i det her stamcelleregister,« siger han.

Også antallet af nye bloddonorer steg det pågældende døgn, hvor organisationen fik 892 nye bloddonorer. Til sammenligning kom der 3.400 nye bloddonorer til i hele januar måned.

I Køge er Mette Marie Lei Lange blæst bagover af opbakningen, og det er hendes oplevelse, at hun og hendes følgere i en verden fuld af krig, terror, sult og klimaforandringer nyder at kunne handle her og nu:

»Vi melder os under fanen, hjælper hinanden, hjælper hinandens børn og gør noget for at stå imod de her sygdomme. Det føles fantastisk.«