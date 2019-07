For 12 år siden tilbragte Mette Andersen en særdeles hyggelig nat med en relativt tilfældig lastbilchauffør.

I dag har den nat udviklet sig til en efterlysning af faderen til en nu 11 år gammel dreng.

Men for at forstå hele situationen skal vi skrue tiden tilbage til en aften i 2007.

Den dengang 35-årige Mette var et personligt rod efter et brudt forhold, så da hun hørte om et telefonnummer, hvor man kunne ringe og tale med tilfældige mennesker, greb hun knoglen.

»Jeg var fuld af vrede og hævnlyst, så jeg ringede og fik fat på den her lastbilchauffør. Vi talte frem og tilbage, og en dag kom han hjem til mig,« fortæller Mette Andersen til B.T.

Mette og lastbilchaufføren hyggede, sludrede og så skete der også det, der kan ske, når to mennesker er tiltrukket af hinanden.

Mette tænkte ikke mere over det, da lastbilchaufføren efter endt samleje fortalte, at kondomet var sprunget, da han tog det af.

Senere skulle det vise sig, at præventionen nok må have været ødelagt tidligere i akten.

Det var deres eneste møde, og kort tid efter fandt Mette sammen med den ekskæreste, hun tidligere havde brudt med.

Hun blev gravid og troede, at det var kærestens barn, men hun fik sig noget af en chok, da hun den 19. juni 2008 fødte en lille dreng, som fik navnet Oliver.

»Da jeg får barnet, kan jeg se, at han slet ikke ligner min kæreste, men i stedet ligner ham lastbilchaufføren. Kort tid efter kommer min kæreste, og han kan også se det, så han bliver selvfølgelig vildt frustreret. Det er jo et kæmpe chok,« fortæller hun.

Mette krøb til korset og fortalte, at hun havde været sammen med en ukendt lastbilchauffør. Det skulle kæresten bruge 14 dage på at fordøje, men så var han klar til agere far til drengen, der af gode grunde ikke havde sin biologiske far tæt på sig.

Mette Andersen, der nu efterlyser faderen til sit barn. Vis mere Mette Andersen, der nu efterlyser faderen til sit barn.

Men ham håber Mette nu på at finde.

Hun fik aldrig navn eller gemte telefonnummeret på manden, så hun lavede lørdag et opslag på Facebook, hvor hun efterlyste den ukendte lastbilchauffør, og nu gør hun det altså også gennem B.T.

»Han var nok omkring 30 år dengang. Han var ikke så høj, havde mørkt, langt og bølget hår. Jeg husker det også, som om han havde brune øjne. Han talte meget om sin mor, der havde været meget igennem,« fortæller hun.

Sønnen Oliver har i lang tid givet udtryk for, at han gerne ville kende sin biologiske far. Mette og hendes kæreste er nemlig gået fra hinanden, og Oliver har endnu ikke længere kontakt til sin 'bonus-far'.

»Det har været flovt og pinligt, at jeg ikke har haft navn eller andet, og der er desværre også mange, der har skrevet ubehagelige kommentarer i mit opslag. Det har gjort mig så sur og ked af det,« siger Mette.

Hun gør dog klart, at der intet økonomisk perspektiv er i efterlysningen, og at lastbilchaufføren ikke skal frygte dette, hvis han nu opdager, at det er ham, der i 2007 kreerede en lille dreng med Mette.

Ligeledes forventer hun heller ikke, at manden får et forhold til sin biologiske søn, men at han bare kan få lov at møde ham.

Hvis du er den efterlyste lastbilchauffør, kan du kontakte B.T. på sebj@bt.dk, og så vil vi videreformidle kontakten til Mette.