Mette Frederiksens skrækscenarie skabte store overskrifter i udlandet.

En ny dansk minkmutation kunne ifølge den danske statsminister være modstandsdygtig mod vacciner – en pandemi kunne begynde forfra i Danmark, sagde hun på pressemødet 4. november på baggrund af en risikovurdering fra Statens Serum Institut.

Men nu viser et referat fra krisestaben National Operativ Stab (NOST), at Sundhedsstyrelsen tog afstand fra den vurdering.

På et møde otte dage efter pressemødet tog styrelsens repræsentant i staben ordet.

Lægen mente, at der var behov for at forklare omverdenen, hvad mutationen cluster 5 faktisk var:

Der var ikke tale om et muligt 'Wuhan to'-udbrud, og situationen var ikke så alvorlig, som myndighederne først havde meldt ud, fortalte lægen.

Det fremgår af et mødereferat, som B.T. har fået aktindsigt i hos Rigspolitiet.

Her har man endelig frigivet referatet efter at have overskredet fristen for svar på aktindsigt med 49 dage. Se det nederst i artiklen.

Det viser, at det var en fuldstændig overilet beslutning, som statsministeren traf Per Larsen, sundhedsordfører, Konservative

Vurderingen fra Sundhedsstyrelsen står i kontrast til statsminister Mette Frederiksen og direktør for Statens Serum Institut Kåre Mølbaks udtalelser på pressemødet om mink.

»Worst case er, at vi har en pandemi, der starter forfra igen med udgangspunkt i Danmark. Det er det, der gør, at vi skal tage det her ekstremt alvorligt,« sagde Kåre Mølbak.

Mette Frederiksen brugte skrækscenariet fra mutationen som hovedargument til at aflive alle mink og sætte Nordjylland under de skrappeste restriktioner, Danmark hidtil havde set.

Først forklarede hun, at det ikke var lykkedes at begrænse coronasmitte på minkfarme.

Og hvad værre er – og det er meget, meget alvorligt Statsminister Mette Frederikse, pressemøde 4. november

»Og hvad værre er – og det er meget, meget alvorligt,« sagde Mette Frederiksen og fortalte om den nye mutation, hvorefter hun tegnede sit skrækscenarie:

»Derved kan muteret virus hos mink have voldsomme negative konsekvenser for hele verdens håndtering af den igangværende pandemi.«

Den vurdering blev få dage senere modsagt at både uvildige eksperter og Lægemiddelstyrelsen.

Statsministeren havde nemlig ikke spurgt Lægemiddelstyrelsens vurdering af truslen fra mutationen, før hun tog beslutningen, kunne DR afsløre.

Raske mink aflives på en farm i Næstved, hvor der ikke var smitte. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Raske mink aflives på en farm i Næstved, hvor der ikke var smitte. Foto: Mads Claus Rasmussen

Styrelsen – som er Danmarks førende eksperter angående vacciner – gav 9. november sin vurdering: At mutationen ikke var en trussel mod vacciner.

Tre dage senere, 12. november, blev der holdt møde i NOST.

En krisestab, hvor en række styrelser og efterretningstjenester er samlet for at koordinere indsatsen mod coronavirus.

På mødet noterede lægen fra Sundhedsstyrelsen sig, at der var et stort fokus på mutationen. Styrelsens primære fokus var dog ikke mutationen, men derimod Danmarks store beholdning af mink, som derved kunne føre til øget smitte blandt mennesker.

'Sundhedsstyrelsen oplyste, at der dog ikke er tale om et muligt ”Wuhan to” udbrud,' fremgår det af referatet.

Dagen efter mødet i NOST gav Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, samme begrundelse på et pressemøde:

Essensen i hans opbakning til aflivningen af mink var, at dyrene smittede hinanden ekstremt nemt, og at smitten spredte sig til mennesker i især Nordjylland, forklarede han.

Brostrøm tilføjede dog, at det var »korrekt«, at Statens Serum Institut gav udtryk for bekymring over minkmutationerne.

Søren Brostrøm bakkede op om aflivning af mink, fordi den danske minkbeholdning udgjorde et stort smitte-reservoir. Foto: Philip Davali Vis mere Søren Brostrøm bakkede op om aflivning af mink, fordi den danske minkbeholdning udgjorde et stort smitte-reservoir. Foto: Philip Davali

I Folketinget er en følgegruppe bestående af alle partiernes sundhedsordførere løbende blevet orienteret af sundhedsmyndighederne og af regeringens ministre om coronakrisens vigtigste emner.

Flere af medlemmerne er i dag overraskede over at læse referatet med Sundhedsstyrelsens vurdering af cluster 5. For den vurdering blev aldrig videreformidlet til dem, fortæller de.

Ifølge Konservative er det endnu et eksempel på, at Mette Frederiksens beslutning om at aflive alle mink var forhastet og overilet.

»Det er ekstremt ansvarspådragende, at vi aldrig fik det at vide. Det viser, at det var en fuldstændig overilet beslutning, som statsministeren traf, og som byggede på et meget spinkelt grundlag,« siger sundhedsordfører Per Larsen (K).

Hun brugte minkmutationen til at legitimere det: at Nordjylland kunne blive det nye Wuhan. Folk blev jo bange Liselott Blixt, sundhedsordfører, DF

»Nu kender vi prisen, og den var høj,« tilføjer han med henvisning til de op mod 18,8 milliarder kroner, som staten skal betale i erstatning til minkavlerne for at lukke erhvervet.

Dansk Folkeparti kalder det en skræmmekampagne at fremhæve Statens Serum Instituts worst case-scenarie i stedet for Sundhedsstyrelsens og Lægemiddelstyrelsens langt mere konservative vurderinger.

»Det var en skræmmekampagne. Nordjyderne var underlagt vidtgående restriktioner, som vi ikke så andre steder i landet. Det var fuldstændige vilde og forkerte beslutninger, som statsministeren traf, og hun brugte minkmutationen til at legitimere det: at Nordjylland kunne blive det nye Wuhan. Folk blev jo bange,« siger sundhedsordfører Liselott Blixt.

B.T. har spurgt Sundhedsstyrelsen, hvorfor hverken følgegruppen eller offentligheden fik Sundhedsstyrelsens vurdering af mutationen at kende.

Styrelsen skriver, at det er Statens Serum Instituts opgave at lave risikovurderingerne, og at formuleringer i referater fra NOST 'alene har til formål at orientere øvrige myndigheder på et operationelt niveau'.

En granskningskommission skal til april undersøge hele forløbet om minksagen og Mette Frederiksens ulovlige ordre om aflivning af alle mink.