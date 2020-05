Coronaepidemien er så meget under kontrol, at fase to af genåbningen kan udvides.

Det skriver Mette Frederiksen i en mail til partilederne. B.T. er i besiddelse af mailen, hvori statsministeren lægger op til at åbne en stor del af kulturlivet tidligere end først planlagt.

Baggrunden for statsministerens udmelding er en ny rapport fra Statens Serum Institut:

»Rapporten viser, at vi fortsat har smitten under kontrol i Danmark. Fase 2 kan således gennemføres som aftalt. Dertil viser rapporten, at der på baggrund af de nyeste tal kan være grundlag for at udvide fase 2,« skriver Mette Frederiksen og tilføjer:

»Det er i sig selv glædeligt. Det kan fx. betyde, at en stor del af dansk kulturliv kan åbne tidligere end først planlagt.«

Men hvorfor folk ikke skal have lov til at holde en børnefødselsdag - det fatter jeg ikke Morten Østergaard, Radikale Venstre

Mailen er sendt til partilederne torsdag kl. 13.54.

I den nye rapport har en ekspertgruppe regnet på effekterne af den besluttede genåbning af fase to.

I rapportens sammenfatning konkluderer ekspertgruppen:

Det bliver åbnet i fase 2 Aftalen om anden fase af en kontrolleret genåbning omfatter følgende initiativer: - Fuld åbning af detailhandel (11. maj)

- Restaurations- og caféliv og lign. påbegyndes (18. maj)

- 6.-10. klasser i gang (18. maj)

- Undervisning og eksaminer med krav om fysisk fremmøde. Desuden åbning af STU, EUD og FGU (18. maj)

- Normalisering af hjemmearbejde i private virksomheder

- Professionel idræt uden tilskuere

- Ind- og udlån på biblioteker (18. maj)

- Idræts- og foreningsliv – udendørs

- Folkekirken og trossamfund i gang (18. maj)

- Afslutning af forløb på efterskoler (18. maj)

- Zoologiske anlæg, hvor gæsterne transporterer sig i bil, kan være åbne

- Nødvendige tilpasninger i den offentlige sektor fx ift. forsvar, politi, socialområdet, tilsyn, certifikatkurser mv. (løbende)

»Sammenfattende kan det konkluderes, at fastholdelse af fysisk afstand og efterlevelse af hygiejneråd har stor betydning for den mulige belastning af sygehusvæsenet.«

»Såfremt alle voksne opretholder dette, viser 75% af simulationerne, at antal indlagte vil forblive under ca. 110 indlagte i alt og ca. 20 indlagte på intensive sengepladser pr. 1. juli for hele landet.«

»Derimod, såfremt alle voksne udviser almindelig adfærd for fysisk afstand og hygiejne som før epidemien, viser 75% af simulationerne, at antal indlagte forventes at være under ca. 300 i alt og under ca. 40 indlagte på intensive sengepladser pr. 1. juli for hele landet.«

Liberal Alliances leder, Alex Vanopslagh, efterspørger mere information fra Mette Frederiksen efter at have modtaget den kortfattede mail.

'Stop den overdrevne mistillid'

»Jeg håber, at vi med debatten i aften kan få et klart svar på, om vi kan vende processen om og sige, at i udgangspunkt kan hele det åbne med få undtagelser, for eksempel indlysende ting som koncerter,« siger Alex Vanopslagh med henvisning til torsdag aftens partilederdebat kl. 19.30.

»Vi skal stoppe den overdrevne mistillid til, at danskerne ikke har styr på det. Rapport efter rapport viser, at vi kan åbne mere,« siger Alex Vanopslagh.

Også Radikale Venstres formand håber på at kunne åbne meget mere.

»Nu skal vi overveje, hvilke restriktioner der overhovedet er nødvendigt at opretholde. Der vurderer jeg, at meget store forsamlinger ved koncerter og natklubber nok er noget af det, der skal vente et stykke tid endnu. Men hvorfor folk ikke skal have lov til at holde en børnefødselsdag - det fatter jeg ikke,« siger Morten Østergaard (R).

Mette Frederiksen indkalder partilederne til forhandlinger onsdag 20. maj.

