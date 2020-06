Det skal allerede fra på mandag være tilladt at samles 50 personer.

Det er statsminister Mette Frederiksens udspil i et brev til partilederne, som B.T. er i besiddelse af.

Hun foreslår igen at lempe forbuddet 8. juli - denne gang til 100 personer. Partilederne skal forhandle om udspillet i weekenden.

Lige nu er det forbudt at samles flere end 10 personer grundet coronaepidemien.

Hvis partilederne bliver enige om Mette Frederiksens udspil betyder det også, at der kan samles op mod 500 personer, hvis de overholder retningslinjerne for afstand:

'Det vil også være muligt at holde for eksempel en konference med siddende deltagere eller lignende, samt at idrætten, for eksempel superligaklubberne, kan samle op til 500 personer til kampene, hvor tilskuerne sidder ned,' fremgår det af brevet.

Der vil fortsat være en absolut grænse på 500 personer.

Vedrørende private boliger vil Mette Frederiksen fortsat ikke indføre lovgivning, men derimod anbefale at man holder sig til 50 personer.

