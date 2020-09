»Seruminstituttet advarer om, at vi står på kanten af noget, der kan udvikle sig til en andenbølge (af coronavirus, red.).«

Sådan skriver statsminister Mette Frederiksen (S) tirsdag i et opslag på Facebook, hvori hun også varsler, at der vil komme nye stramninger i hovedstadsområdet.

»Det er nu, det gælder. Vi skal følge myndighedernes anbefalinger. Holde afstand, spritte af, bruge mundbind. Men der skal mere til. Seruminstituttet siger det klart: 'Vi skal være forberedt på, at vi skal skrue ned for vores sociale kontakter i efteråret, så vi ser færre mennesker, og vi ser dem i mindre grupper',« skriver hun videre i opslaget, som kommer efter nogle dage, hvor smittetallet – særligt i København – fortsat er højt, ligesom antallet af indlæggelser er steget den seneste tid.

Derfor vil man i dag på et pressemøde, der afholdes klokken 12.30, præsentere nye opstramninger for hovedstadsområdet, fortæller hun.

»Og vi har selvfølgelig et særligt blik på nattelivet. For vi kan ikke have, at det fortsætter med fest i nattelivet i København, som vi har set den seneste tid. Jeg håber, du vil se pressemødet klokken 12.30, når tiltagene fremlægges af blandt andet justitsministeren og sundheds- og ældreministeren,« skriver statsministeren.

Ifølge Mette Frederiksen vil resten af året blive anderledes – ligesom det meste af 2020 har været:

»Vi er i gang med dansen med corona. Og intet tyder på, at det bliver nemt. Pas på hinanden,« skriver hun.

På pressetmødet klokken 12.30 vil sundhedsminister Magnus Heunicke fremlægge nye tiltag for at bekæmpe smitten i Storkøbenhavn.

Også blandt andre justitsminister Nick Hækkerup og rigspolitichef Thorkild Fogde vil være til stede.