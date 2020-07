Statsminister Mette Frederiksen (S) har sendt en hilsen til prins Joachim, efter at prinsen er blevet opereret for en blodprop i hjernen. Det skriver hun søndag i et opslag på det sociale medie Facebook.

'I dag har jeg sendt en hilsen til H.K.H. Prins Joachim med ønsket om god bedring.'

'Mine varmeste tanker til Hendes Majestæt Dronningen, Prinsesse Marie, alle fire børn og resten af den kongelige familie i denne svære tid,' skriver hun.

Det var sent fredag aften, at prins Joachim blev indlagt på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig.

Det er på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig, at prins Joachim er blevet opereret for en blodprop i hjernen. Prinsens tilstand er stabil efter en vellykket operation sent fredag aften, oplyser Kongehuset. Foto: REMY GABALDA (arkiv) Vis mere Det er på Universitetshospitalet i Toulouse i Frankrig, at prins Joachim er blevet opereret for en blodprop i hjernen. Prinsens tilstand er stabil efter en vellykket operation sent fredag aften, oplyser Kongehuset. Foto: REMY GABALDA (arkiv)

Prinsen blev umiddelbart herefter opereret for en blodprop i hjernen, og lørdag aften meddelte kongehuset, at operationen var vellykket.

Søndag middag er status, at prinsen stadig er indlagt. Prins Joachims tilstand er fortsat stabil, og han har det efter omstændighederne godt.

»Hvor længe prinsen skal være indlagt, er det for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt,« siger Lene Balleby.

Det er ikke mere end et par dage siden, at prins Joachims familie fejrede prins Felix, som fyldte 18 år den 22. juli. Han blev fejret på dronningens vinslot, Château de Cayx, i Frankrig.

Familien var stadig på ferie på Château de Cayx, da prins Joachim blev indlagt fredag.

FAKTA: Blodpropper i hjernen Symptomerne er ofte en eller af flere af følgende: Lammelse i den ene side af ansigtet.

Lammelse af arm og/eller ben i den ene side.

Sprogforstyrrelse – eksempelvis problemer med at finde ord.

Synstab – pludselige udfald af halvdelen af synsfeltet.

Pludselig svimmelhed ledsaget af andre symptomer, eksempelvis besvær med at koordinere. Svimmelhed alene er sjældent tegn på apopleksi. Ved symptomer skal der straks tages akut kontakt til ambulance (112) eller akut kontakt til læge.



Blodpropper behandles med medicin, der kan opløse blodproppen. Den blodpropsopløsende medicin skal være givet inden for 4½ time.



Hvis der er tale med en stor blodprop, kan den fjernes med et kateter – dette skal gøres inden for 24 timer.



Blødninger i hjernen kan stoppes med medicin eller i nogle tilfælde fjernes kirurgisk. Kilde: Sundhed.dk

Nyheden om prinsens operation har fået både kendte og almindelige borgere til at sende ønsker om god bedring til prins Joachim.

Flere tusinde har været inde på de sociale medier Facebook og Instagram for at 'like' og kommentere kongehusets meddelelse om prinsens operation tilsyneladende i sympati med prinsen