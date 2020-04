Coronavirus har ikke bare slået ihjel og ændret hverdagen for danskerne.

Den har også ændret den måde, statsministeren taler til os på.

Det fortæller to eksperter i retorik, som B.T. har talt med, på baggrund af Mette Frederiksens seneste pressemøde fra mandag den 30. marts. Statsministeren har indtil nu fået store roser for sine 'landsmoder'-taler.

»Det er kommet mere patos i retorikken,« siger Christian Kock, der er professor emeritus i retorik fra Københavns Universitet.

»Men uden at overdrive. For sker det, synes vi danskere, det bliver klamt og rørstrømsk, og det bryder vi os ikke om,« siger han.

Specielt en sætning er blevet synonym med coronakrisen og Mette Frederiksens håndtering af krisen.

‘Danmark står sammen ved at holde afstand,' har hun gentaget ved flere lejligheder.

»Det er et flot retorisk greb, fordi det indeholder en kontrast. Og så er sloganet kort og til at huske,« siger Lisa Storm Villadsen, der er lektor ved Institut for Kommunikation ved Københavns Universitet.

Det betyder Patos Patos beskriver et greb, som bruges ved blandt andet taler og reklamer, hvor man appellerer til følelserne blandt tilhørerne. Ordet patos kommer af græsk pathos 'følelse, lidenskab, lidelse'.

Hun hæfter sig ved, at talen begynder faktuelt med statistik på antallet af døde og indlagte, men gradvist bliver den mere følelsesladet og med patosfyldt billedsprog:

'Meget hviler på danskernes skuldre' og ‘anden halvleg bliver også svær’, siger hun blandt andet.

Da Mette Frederiksen skal tale om de ældre, som hun har ‘en særlig besked til’, siger hun:

»Vi beder de svageste om at være de stærkeste.«

Ifølge de to retorik-eksperter er det endnu en kontrast, som gør, at budskabet får tyngde.

»Udtrykket er retorisk utrolig elegant. Her begynder den også at have en tydelig socialdemokratisk klang. Det er mig bekendt også den første tale, hvor hun bruger ordet solidaritet,« siger Lisa Storm Villadsen og henviser til en anden passage i talen.

Mette Frederiksen får hjælp af Statsministeriets taleskrivere til sin taler, og en af hjernerne bag hedder Anita Furu. Hun er forfatter og en erfaren taleskriver, som har været ansat i Statsministeriet siden 2005.

Ifølge de retoriske eksperter har Mette Frederiksens taler ind til nu ramt plet, men hun balancerer på et knivsæg. Danskerne er som folkefærd ikke til de store følelser.

»Egentlig er vi danskere ikke til patos. Holder vi en tale til konfirmationen, så skal der helst noget ironi og humor ind over. Ellers bliver det pinligt. Samme reaktion kan også komme, hvis en politiker er alt for følelsesladet og patosfyldt i sit sprog,« siger Christian Kock.

Lisa Storm Villadsen føjer til:

»Det kan give bagslag, hvis hun tager munden for fuld. Hun skal passe på med at tage æren for det selv,« siger hun.

I den nuværende situation er det til Mette Frederiksens gunst, at situationen rent faktisk er alvorlig.

Hvilket statsministeren heller ikke lægger skjul på. Hun siger i sin tale, at der ‘siden Anden Verdenskrig ikke er truffet så store beslutninger på så kort tid’, hvorefter hun fortsætter roserne af sig selv:

»Vi har reageret hurtigt for at komme foran smitten og før sygdommen. Det har vi gjort med åbne øjne. I et ukendt terræn.«

Lisa Storm Villadsen siger:

»Det kan hun tillade sig, fordi det er en historisk situation. Vi har ikke erfaringer med det her, og der er risiko for fejl. Det er hun ærlig om, og på den måde kommer hun også kritik i forkøbet.«