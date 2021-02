»Vi skal sammen passe på Danmark!«

Sådan skriver Statsminister Mette Frederiksen i et opslag på Facebook fredag eftermiddag.

I samme forbindelse retter hun en stor tak til politi og efterretningstjenesten for at stoppe et potentielt terrorangreb i Danmark eller Tyskland.

»I disse dage er det seks år siden, Danmark blev ramt af terror. Vi kunne på dagens pressemøde desværre konstatere, at der stadig er mørke kræfter, der vil Danmark det ondt, og at terrortruslen fortsat er alvorlig. Der er personer, der har vilje til at fremstille bomber og anvende våben, blot fordi de ikke er enige i vores danske værdier. Jeg vil gerne sende en dybfølt tak til vores politi og efterretningstjeneste for at stoppe dette, før det udviklede sig til mere og værre,« skriver Mette Frederiksen (S).

Politi og kriminalteknikere i forbindelse med ransagninger i Holbæk. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix Vis mere Politi og kriminalteknikere i forbindelse med ransagninger i Holbæk. Foto: Presse-Fotos.dk/Ritzau Scanpix

I alt er 13 personer nu fængslet i sagen om forsøg på terror.

Det stod klart fredag morgen, efter yderligere seks personer var blevet varetægtsfængslet efter et langt grundlovsforhør, der begyndte torsdag aften.

PET oplyste torsdag, at syv personer var blevet sigtet og varetægtsfængslet for at have planlagt et eller flere terrorangreb eller medvirket til forsøg på terror i Danmark eller Tyskland.

De syv, der først blev fængslet, er sigtet for at have 'anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller have medvirket hertil'.

Mette Frederiksen takker desuden »almindelige og fredelige naboer« for deres tålmodighed med politiet i forbindelse med ransagninger i Holbæk, hvor aktionen fandt sted.

»Mørke kræfter skal tages meget alvorligt. Men de skal ikke vinde. Vi skal stå sammen mod terrorisme og sammen passe på Danmark!,« slutter Statsministeren sit opslag.

Et større efterforskningsarbejde er nu gået i gang.

PET vurderer fortsat, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og den konkrete sag har ikke ændret ved denne vurdering.