Det går lige så stille fremad med genåbningen af Danmark, efter corona-krisen ramte tilbage i marts.

Statsminister Mette Frederiksen (S) har i samarbejde med de danske sundhedsmyndigheder langsomt åbnet op for blandt andet uddannelser, restaurationsbranchen og dele af kulturlivet.

Men der er stadig mange danskere, som efterlyser, at de danske grænser også bliver åbnet.

Nu svarer Mette Frederiksen på kritikken i et opslag på sin Facebook-profil.

'God lørdag. Solen skinner, og genåbningen er i fuld gang. Nu også snart af grænserne. Det er glædeligt. Men!'

Sådan starter Mette Frederiksen lørdag eftermiddag sit facebook-opslag, hvor hun forsøger at forklare danskerne de motiver, der ligger bag ikke at foretage en fuld grænseåbning.

'Når jeg lytter til den offentlige diskussion nu, er det, som om de ældre, kronisk syge og andre sårbare nærmest er forsvundet.'

'Altså alle dem, der bare ikke må få den her sygdom. Dem, der har det allersværest; hvor det er med livet som indsats, hvis de bliver smittet,' skriver hun.

Mette Frederiksen skriver også, at hun godt forstår danskernes utålmodighed efter at rejse og leve livet som normalt.

Og at det må være frustererende for dem, som arbejder på et hotel eller en restaurant i København, hvor turisterne udebliver.

'Økonomien har taget skade på grund af corona. Det oplever hele verden. Og vi er i Danmark igang med en ret stor genåbning af både vores samfund og nu også af grænserne.'

Men Mette Frederiksen advarer samtidig om, at corona-krisen ikke er slut - den kan blusse op igen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Hun henviser også til, at hvis man mener, at genåbningen går for langsomt i Danmark, så kan man blot tage et kig på andre lande i Europa, hvor det ser værre ud.

'Og selv om det heldigvis går i den rigtige retning i landene omkring os, hvor flere og flere nu også kan åbne op, så er der fortsat steder i Europa, hvor man stadigvæk lever med restriktioner, vi nu har ophævet,' skriver hun.

Her henviser hun bagefter til de lande, som fortsat har lukkede restauranter, caféer og skoler samt mennesketomme storcentre og butikker.

'Vi er et godt sted i Danmark. Men vi har stadig brug for stor tålmodighed,' afslutter hun sit opslag.

Status på genåbningen af Danmark er lige nu, at turister fra Tyskland, Norge og Island så småt kan begynde at planlægge ferie i det danske sommerland.

Regeringen åbner nemlig grænsen for turister fra de tre lande 15. juni.

Der er dog ikke tale om en fuldstændig genåbning af den danske grænse

Tyskerne, nordmændene og islændingene skal ved ankomsten til Danmark fremvise, at de har bestilt mindst seks overnatninger, og derudover må ingen af overnatningerne foregå i København eller på Frederiksberg.