Coronakrisen har forpurret en række planlagte begivenheder i forbindelse med 100-årsdagen for Genforeningen.

Mandag 15. juni er det 100 år siden, at Danmark fik Sønderjylland tilbage. Og derfor er statsminister Mette Frederiksen (S) ikke til at finde i nærheden af Christiansborg denne dag.

I stedet for tilbringer hun hele dagen i Sønderjylland på 100-årsdagen for Genforeningen.

- Hele Danmark fejrer denne festlige dag, selv om det på grund af corona blev en anden fejring, end vi havde håbet. Det er en glædens dag, siger Mette Frederiksen.

En stribe af de begivenheder, der var planlagt, er enten blevet aflyst eller rykket.

Eksempelvis er dronningen og den kongelige families rundtur i Sønderjylland i anledning af 100-året for Genforeningen på grund af coronakrisen rykket fra i år til næste år med 15. juni som omdrejningspunkt.

Det var en folkeafstemning 10. februar 1920, der banede vejen for, at Sønderjylland igen blev dansk efter at have været under tysk kejserdømme siden 1864.

Mette Frederiksen fremhæver, at det netop var en folkeafstemning, der afgjorde Genforeningen. Det har været medvirkende til et fredeligt grænseland.

- Selv om vi taler om en meget, meget vellykket genforening, som har været inspiration for andre lande i verden, så er der mindretal på begge sider. Det skal vi respektere, siger Mette Frederiksen.

Det er også mandag, at Danmark åbner grænsen mod Tyskland igen. Og der er en kilometer lang kø af tyske turister, eksempelvis sommerhuslejere, der vil krydse grænsen, som har været lukket i månedsvis grundet corona.

- Det er jeg utrolig glad for, og jeg glæder mig utroligt meget til den dag, hvor grænsehindringerne, som vi blev nødt til at etablere på grund af coronaen, er væk. Og vi kan rejse frit og helt almindeligt ind og ud af vores land igen.

- Der er ingen tvivl om, at rigtig mange tyskere sætter stor pris på at holde sommerferien i Danmark. De er på vej eller er ankommet hertil. Vi byder dem alle sammen velkommen, siger Mette Frederiksen.

Statsministeren er mandag taget til Sønderjylland for at markere genforeningsdagen.

Hun besøger blandt andet Skibelund Krat i Vejen Kommune.

Det var et mødested for dansksindede, der samledes i tusindvis i bakkerne med udsigt til den daværende grænse ved Kongeåen.

Borgmester Egon Fræhr (V), Vejen Kommune, er glad for, at statsministeren har lagt vejen forbi det historiske sted, der i dag er omdannet til en monumentpark.

- Grænsespørgsmålet fylder meget i en kommune som Vejen. Vi var jo grænsekommune dengang.

- Så det betyder meget, at landets statsminister viser sit ansigt i den forbindelse, når nu alle de ting, vi skulle have afholdt, er aflyst, siger Egon Fræhr.

Han mener, det var en rigtig beslutning af aflyse hundredvis af arrangementer i forbindelse med markering af 100-årsdagen.

- Jeg tror, det var en rigtig beslutning, der blev taget. Og vi fik jo også startet op og markeret året i januar. Historien kan vi ikke lave om på.

- Til gengæld giver vi den hele armen til næste år, siger Egon Fræhr.

6. juni næste år vil Skibelund Krat således blive fyldt med mennesker, når der inviteres til folkefest.

