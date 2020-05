Når Mette Frederiksen og regeringen onsdag middag formentlig lider et markant nederlag i spørgsmålet om EUs kommende budget og genopretningspakke, vil ord som 'ydmygelse' og 'nederlag' fylde hos medier, eksperter og modstandere i EU.

Men så grel er situationen ikke nødvendigvis. Mette Frederiksen kan i virkeligheden vinde på det nederlag, der med al sandsynlighed venter.

Sådan lyder analysen fra politisk kommentator Jarl Cordua.

»Det kan godt være, at hun lider et politisk nederlag i EU og ender med at blive hængt til tørre internationalt. Men det svækker hende ikke i Danmark,« siger Jarl Cordua:

»Kan Danmark tåle at blive ydmyget her? Ja. Regeringens mål er at slippe så billigt som muligt i EU-sammenhæng og blive så populær som muligt i Danmark.«

»For at opnå det har man valgt at placere sig i EU-sparebanden med Østrig, Holland og Sverige. Det er en linje, der er både folkelig og politisk opbakning til i Danmark.«

Regeringens linje kan groft sagt opsummeres på følgende måde:

Man vil ikke være med til at øge EUs budget. Man vil ikke give afkald på den rabat, Danmark i dag har på indbetalinger til EU. Man ønsker ikke at optage fælles gæld i EU, som de hårdest ramte lande skal have tilført, hvorefter alle betaler af i fællesskab.

Og den modstand handler ikke kun om, at Mette Frederiksen vil tækkes sine vælgere, som efterhånden tæller mange forhenværende DF-vælgere, vurderer Jarl Cordua.

Hun forfølger i virkeligheden en linje, som man længe har haft i Danmark - bare lidt hårdere end før.

»Mette Frederiksen er måske den mest EU-skeptiske statsminister, vi har haft,« siger Jarl Cordua:

»Selv hvis Danmark må give sig på alle punkter, kommer hun ikke til at omfavne den aftale, det munder ud i. Mette Frederiksen gider ikke bruge sin politiske kapital på at forsvare EU. EU er og bliver en tabersag i mange år frem i Danmark.«

I første omgang vil Danmark erkende nederlaget i kampen om budget og genopretningsplan, sadle om og så finde nye ting af kæmpe for i EU-forhandlingerne, vurderer Jarl Cordua.

Herefter vil den EU-skeptiske linje fra den danske regering fortsætte.

»På længere sigt kan det give EU-skeptikere mere vind i sejlene, men Mette Frederiksens linje betyder også, at EU-skepsis bliver svær for andre partier at sætte sig på - eksempelvis DF,« siger Jarl Cordua:

»Hun slipper for at skulle forsvare EU-synspunkter, der ikke er holdbare over for den danske befolkning. Hun vil fortsætte med at kæmpe for, at EU bliver billigere for Danmark, og at vi ikke skal betale for lande sydpå, der ikke har styr på deres velfærdssystemer.«

»Det sidste kan hun ikke sige højt. Men hun indtager her en behagelig position, hun kan forsvare mange år frem.«