Der bliver ingen åbning af nattelivet i denne omgang.

Det slår statsminister Mette Frederiksen fast i et opslag på Facebook fredag aften.

Her beskriver statstministeren den situation, landet står over for med stigende smittetal i flere egne - og ikke mindst udbrud i Aarhus og Ringsted.

'Nu går vi ind i en mere langvarig fase. Det vil stille krav til os og vores alles tålmodighed.

Det gælder selvfølgelig ikke mindst de dele af vores samfund, der stadig er lukket ned eller kraftigt begrænset i deres aktivitet,' skriver Mette Frederiksen og uddyber:

'Blandt andet nattelivet og forbuddet mod store forsamlinger. Oprindeligt var planen at begynde en åbning - også af de dele her i august. Det er regeringens holdning, at det skal udskydes,' skriver hun videre.

Hun slår fast, at hun er bevidst om, at flere brancher og kulturliv er hårdt presset.

'Jeg ved, at også kultur- og idrætslivet og hotellerne er under pres. At der andre steder er restriktioner, der gør hverdagen (og indtjeningen) svær. Og jeg forstår til fulde ønsket om klarhed.'

For at bekæmpe stigningen af coronatilfælde herhjemme er mundbind de seneste dage blevet gjort et krav i offentlig transport i Aarhus, mens det opfordres til at man bruger mundbind i offentlig transport, hvis der er mange mennesker med.

Det addresserer Mette Frederiksen oggså.

Og hun slår fast, at mundbind kan være kommet for at blive.

'Jeg tror kun, vi har set begyndelsen på brugen af mundbind. Og vi kan som regering ikke afvise, at det kan blive nødvendigt at indføre det som krav i flere dele af samfundet,' skriver hun.

Opdateres ...