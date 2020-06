Mette Frederiksen må igen udsætte sit bryllup. Hun er blevet indkaldt til et møde netop den dag, brylluppet skulle stå.

'.. nu er der indkaldt til Rådsmøde i Bruxelles lige præcis den lørdag i juli, hvor vi havde planlagt bryllup,' skriver hun på Instagram.

Sammen med teksten deler hun et billede af sig selv og sin forlovede, Bo Tengberg.

De to måtte senest udsætte, da coronakrisen indtog Danmark, og nu sker det altså for tredje gang.

For første gang socialdemokraten og filmfotografen havde fastlagt den dato, de skulle sige ja til hinanden, valgte tidligere statsminister Lars Løkke at udskrive valg.

»Vi ville faktisk gerne have været gift denne sommer. Men valget blev ved med ikke at blive udskrevet, og jeg glæder mig så meget til det bryllup sammen med Bo, at jeg slet ikke ville have lyst til, at vi skulle giftes midt i en valgkamp, hvis jeg nu blev statsminister lige bagefter,« sagde Mette Frederiksen dengang i Aftenshowet.

Og nu står Frederiksen arbejde altså igen i vejen for den store dag.

'Men jeg skal jo passe mit arbejde og varetage Danmarks interesser,' skriver hun.

Men Bo Tengberg er heldigvis tålmodig, fortæller statsministeren.

'Størst af alt er kærligheden. Og det skal nok lykkes snart at blive gift. Jeg glæder mig til at sige ja til Bo,' skriver hun.

Parret blev forlovet i 2017 og været kærester siden 2014.