Statsminister Mette Frederiksen var bekymret for Mogens Jensen, i de hektiske dage op til at han trak sig som miljø- og fødevareminister som følge af minkskandalen.

Det fremgår af en sms-tråd, som fredag blev fremlagt i Minkkommissionen.

Den 16. november 2020 kl. 22.03 skrev Mette Frederiksen: »Er du okay, Mogens?«

Mogens Jensen var på dette tidspunkt under massivt pres, efter det var kommet frem, at regeringen havde beordret alle mink slået ned uden at have lovgrundlaget på plads.

Statsminister Mette Frederiksen (S). Foto: Mads Claus Rasmussen

Fødevarestyrelsen havde 6. november sidste år udsendt et brev til minkavlerne, hvor der klart stod, at de skulle slå alle mink ned, og efterfølgende havde Mogens Jensen udtalt til pressen, at:

»Regeringen har besluttet, at det hastede, situationens alvor taget i betragtning. Derfor har man vurderet, at man ikke kunne afvente ny lovgivning, inden man meldte dette ud.«

Oppositionen lugtede ministerblod, og Mogens Jensen var nu det svageste dyr på savannen.

Mogens Jensen svarede Mette Frederiksen otte minutter senere:

»Ja – tak – det er jeg. Men vil meget gerne tale i morgen om det videre forløb om muligt – evt. sammen med Søren og Juste.«

'Søren' er Mogens Jensens daværende særlige rådgiver Søren Andersen, og 'Juste' er Mette Frederiksens særlige rådgiver og stabschef, Martin Justesen.

Mette Frederiksen svarede: »Vi finder lige ud af hvordan vi gør det bedst.«

»Super – tak …« skrev Mogens Jensen tilbage kl. 22.12.

Et døgn senere – den 17. november kl. 23.52 – skrev Mette Frederiksen en ny sms til Mogens Jensen.

»Jeg er sgu virkelig ked af det.«

Der var ingen vej tilbage. Mogens Jensen svarede ikke, og dagen efter, 18. november, meddelte han, at han trak sig som miljø- og fødevareminister.

Mette Frederiksen forklarede torsdag i Minkkommissionen, at Mogens Jensen afgang var en nødvendig konsekvens af, at et flertal i Folketinget ikke længere havde tillid til Mogens Jensen som minister.

Så kan man ikke blive siddende som minister, fastslog Mette Frederiksen.

Under flere afhøringer af topministre er ansvaret ligeledes blevet placeret direkte hos Mogens Jensen, da han som ressortminister ifølge sine kolleger havde ansvaret.

Det er også fremgået i mail, der har været fremme i kommissionen, at departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, ville have Mogens Jensen holdt ud 'i strakt arm'.

