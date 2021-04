Det var lidt af en udmelding, Mette Frederiksen kom med ved tirsdagens partilederdebat i Folketinget.

Statsministeren ville ikke garantere, at alle restriktioner kan ophæves, når alle danskere er vaccineret mod coronavirus.

På et efterfølgende spørgsmål fra B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, holdt Mette Frederiksen fast.

»På et eller andet tidspunkt vil alle danskere være vaccineret. Er det rigtig forstået, at du selv i den situation ikke kan garantere, at alle restriktioner skal ophæves?« spurgte Qvortrup, hvortil svaret fra statsministeren lød:

»Det er der jo ikke nogen, der kan. For vi ved jo ikke, hvad det er for en verden, vi ser ind i, selv i et scenarie hvor danskerne måtte være vaccineret. Jeg har ikke noget ønske om restriktioner, det har jeg ikke haft på noget tidspunkt.«

Efterfølgende har B.T. spurgt en række af landets eksperter, hvad en fuld vaccinering af alle personer over 16 år – som kan få tilbudt vaccine i løbet af forår og sommer – vil få af betydning for tre af de ting, corona har gjort, vi nu lever med til hverdag:

Mundbind, håndsprit og forsamlingsforbud.

Her er eksperternes svar:

Kan vi droppe mundbind, når alle over 16 er vaccineret?

Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer hvordan, man tager mundbind på. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm demonstrerer hvordan, man tager mundbind på. Foto: Mads Claus Rasmussen

Lone Simonsen, professor ved Institut for Naturvidenskab og Miljø, Roskilde Universitet:

»Ja. Men måske vil der være enkelte undtagelser. Det kunne være i offentlig transport eller til koncerter.«

Hans Jørn Kolmos, professor i Klinisk Mikrobiologi, Syddansk Universitet:

»Ja, det vil jeg mene.«

Torben Mogensen, formand for Lungeforeningen:

»Ja, i forhold til corona. Måske kan mundbind stadig være noget, man bruger, hvis man er syg. Men ellers ja.«

Jan Pravsgaard Christensen, professor i Immunologi, Københavns Universitet:

»Det forestiller jeg mig bestemt godt, vi kan. Enkelte udsatte steder som på hospitaler, skoler eller gymnasier kan det være, man stadig skal bruge det. Men ellers kan vi droppe det.«

Eskild Petersen, adjungeret professor i Klinisk Medicin- og Infektionssygdomme, Aarhus Universitet:

»Jeg vil ikke love, at vi kan droppe mundbind, når alle over 16 år er vaccineret. Det skyldes, at virus fortsat vil cirkulere i samfundet blandt dem på 16 år og under. Og der kan mundbind forhindre smitte.«

Kan vi droppe håndsprit, når alle over 16 er vaccineret?

Denne type stander med håndsprit er blevet hverdag under coronakrisen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Denne type stander med håndsprit er blevet hverdag under coronakrisen. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Lone Simonsen:

»Det vil være en rigtig god idé at opretholde den gode håndhygiejne, som vi har fået nu. God håndhygiejne er ikke kun godt mod coronavirus, men også mod en lang række andre sygdomme.«

Hans Jørn Kolmos:

»Vi har fået en god vane med at spritte hænder, som hjælper på meget andet end corona. Så jeg vil tro, at håndsprit i nogen grad er kommet for at blive.«

Torben Mogensen:

»Nej. Vi skal blive bedre til at have god hygiejne. Og der er håndsprit bare effektivt.«

Jan Pravsgaard Christensen:

»Vi kan godt droppe det, men det vil ikke være smart. Vi bør holde fast i brugen af håndsprit, da det hjælper på mange andre sygdomme.«

Eskild Petersen:

»Virus kan fortsat cirkulere i samfundet, når dem på 16 år og under ikke er vaccinerede. Så derfor kan der stadig være behov for brug af håndsprit.«

Kan alle forsamlingsforbud droppes, når alle over 16 år er vaccineret?

Forsamlingsforbud og afstandkrav er blevet hverdag. Foto: Emil Helms Vis mere Forsamlingsforbud og afstandkrav er blevet hverdag. Foto: Emil Helms

Lone Simonsen:

»Ja, men med forbehold. For det næste, når alle over 16 år er vaccineret, er, at vi skal se på nye varianter, som vi skal holde øje med. Og som det er nu, kan det være svært at forestille sig helt store begivenheder, der kan fungere som supersprederevents.«

Hans Jørn Kolmos:

»Jeg er i tvivl om, hvorvidt man kan droppe alle forsamlingsforbud. 100-500 stykker tror jeg godt, man kan mødes. Men Roskilde Festival kan blive svært, da det kan generere smitte. Men det må man se på hen ad vejen og på den konkrete situation.«

Torben Mogensen:

»Ja. Risikoen for at sprede smitte er nærmest ikkeeksisterende, når alle over 16 år er vaccinerede.«

Jan Pravsgaard Christensen:

»Når alle over 16 år er vaccinerede, så kan der være enkelte steder og situationer, som Roskilde Festival, hvor der fortsat vil være restriktioner. Men ellers forventer jeg, de forsvinder.«

Eskild Petersen:

»Ja, langt hen ad vejen kan vi droppe forsamlingsforbud. Men man er nødt til at få vaccineret alle – også dem fra 16 ned til to år – for at virus kan lukkes helt ude.«