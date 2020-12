Selvom statsminister Mette Frederiksen på det kraftigste opfordrede til, at danskere sløjfede deres planer i påsken, så står det for egen regning, hvis man har handlet efter hendes anbefaling.

Det må danske sommerhuslejere nu sande. Og derfor må de vinke farvel til flere tusind kroner.

23. Marts opfordrede Mette Frederiksen til, at danskere ikke krydsede landsdele for at tage på påskeophold.

»Vi bliver nødt til at få dæmpet aktiviteten i påsken. I skal lade være med selvfølgelig at rejse ud af landet, men vi bliver også nødt til at holde os mere hjemme i påsken, end vi plejer at gøre, sådan at smitten ikke bliver spredt fra én landsdel til en anden,« sagde hun.

Den anbefaling blev fulgt af en sommerhuslejer, der skulle have været på påskeferie ved Jammerbugt i Nordjylland.

Vedkommende aflyste sin booking 25. marts, blev hjemme i påsken og forlangte siden hele beløbet på 7.819 kroner refunderet.

Nu står det klart, at knap halvdelen af pengene for sommerhuset er spildt.

For sagen er blandt de to første sager om aflyste sommerhusophold under corona, der nu er afgjort. Lejerne har tabt. De havde ikke krav på at få det fulde lejebeløb tilbage, afgør Ankenævnet for Feriehusudlejning.

Foto: Henning Bagger

Sommerhuslejeren vinker i den ene sag således farvel til 3.680 kroner, der ikke er refunderet.

Administrerende direktør i Ferieudlejernes Brancheforening, Carlos Villaro Lassen, fortæller, at afgørelsen er blevet, som han havde forventet.

Der var ikke tale om force majeure.

»Det er sådan, at udlejerne under den her covid-19 situation, helt som det plejer at være tilfældet, er forpligtet til at stille huset til rådighed. Hvis vi er i stand til at leve op til vores forpligtelse, så har man som lejer ikke krav på at få refunderet sine penge.«

Ifølge Carlos Villaro Lassen skyldes uoverensstemmelserne mellem lejer og udlejer i mange tilfælde de forskellige restriktioner og anbefalinger, som lejere har haft svært ved at tolke rigtigt på.

»Vi ved alle sammen, hvor forvirrende det har været med alle de restriktioner. Der har været anbefalinger, som nogle har tillagt en juridisk vægt, som de ikke kunne få,« siger han

Carlos Villaro Lassen fortæller, at det i mange tilfælde har været sådan - i særlig grad i de første dusin uger - at udlejere og lejere har fundet et kompromis i form af eksempelvis en ombooking.