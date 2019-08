Velkommen til B.T.s morgen-orientering. Her giver vi dig et overblik over, hvilke nyheder der er tikket ind fra ind- og udland, mens du har sovet.

Trump sår pludselig tvivl om besøg til Danmark

Efter planen skal USA's præsident, Donald Trump, besøge Danmark 2.-3. september. Men den plan sår præsidenten søndag aften dansk tid selv tvivl om til et møde med amerikansk presse. Statsminister Mette Frederiksen forventer stadig præsidentens ankomst i København.

Statsministeren forventer stadig besøg af Trump

Danmarks statsminister, Mette Frederiksen (S), forventer stadig, at USA's præsident, Donald Trump, besøger Danmark til september. Det siger hun til DR, efter at Donald Trump søndag såede tvivl om det planlagte statsbesøg i Danmark 2.-3. september, da han på et pressemøde i New Jersey sagde, at han kun 'måske' besøger Danmark. 'Jeg ser frem til besøget,' siger hun til DR.

Mette Frederiksen slår fast: Grønland er ikke til salg

Statsminister Mette Frederiksen (S) håber ikke, at meldingerne fra USA om at købe Grønland er ment alvorligt. Og i øvrigt er Grønland slet ikke til salg. Det slår statsministeren fast over for den grønlandske avis Sermitsiaq.AG.

Iransk olietanker forlader Gibraltar trods protester fra USA

En iransk olietanker har sent søndag aften forladt havnen i Gibraltar efter at have været tilbageholdt siden begyndelsen af juli. Det viser data over skibstrafikken i området, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Trump: Vold mod demonstranter vil skade aftale med Kina

USA's præsident, Donald Trump, advarer Kina om, at en voldshandling mod demonstranter i Hong Kong vil gå ud over en eventuel handelsaftale mellem USA og Kina.

Trump bekræfter strategisk interesse i Grønland

USA's præsident, Donald Trump, bekræfter søndag, at han er interesseret i Grønland ud fra et 'strategisk' synspunkt på grund af både placering og naturressourcer. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dansk Folkeparti overvejer gratis kollektiv trafik

Stigende trængsel i byerne gør, at Dansk Folkeparti vil se på, hvad det vil koste at få flere til at vælge tog og bus ved at gøre den kollektive trafik gratis. Det fortæller klimaordfører Morten Messerschmidt til Jyllands-Posten.

Polsk leder: Vi skal bekæmpe det omrejsende homoteater

Polen skal gå imod det 'omrejsende teater' af pride-parader for bøsser og lesbiske og andre seksuelle minoriteter. Sådan lyder det søndag fra lederen af Polens konservative regeringsparti, Jaroslaw Kaczynski.

Femstjernebevægelse har fået nok af indenrigsminister Salvini

Femstjernebevægelsen i Italien, der er det ene af de to partier i regeringen, siger søndag, at samarbejdet med indenrigsminister Matteo Salvini er brudt sammen. Det synes at udelukke, at de to partier kan fortsætte med at arbejde i regering sammen.

