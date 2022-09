Lyt til artiklen

Statsminister Mette Frederiksen (S) er meget kritisk over for de folkeafstemninger, som er blevet afholdt i dele af Ukraine i den seneste tid.

Det skriver hun på Twitter.

'Jeg fordømmer på det kraftigste de såkaldte 'folkeafstemninger' ulovligt orkestreret af Rusland på ukrainsk jord.'

'De har intet med befolkningens vilje at gøre og er uden retlig virkning,' skriver statsministeren og tilføjer hashtagget #SupportforUkraine.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil ved en ceremoni fredag officielt erklære fire besatte ukrainske regioner for russiske.

Det oplyste Dmitrij Peskov, der er talsmand for præsidenten, tidligere torsdag.

Putin vil fredag klokken 15 lokal tid – klokken 14 dansk tid – sætte sin underskrift på, at regionerne Luhansk, Donetsk, Kherson og Zaporizjzja annekteres.

At annektere betyder at indlemme et område som en del af sit eget land.

Ceremonien fredag kommer, efter at der i de pågældende regioner er blevet afholdt folkeafstemninger om at tilslutte sig Rusland.

Vesten har fordømt afstemningerne og anerkender ikke, at regionerne hører under Rusland.

/ritzau/