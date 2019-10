Et facebookopslag med statsminister Mette Frederiksen og den irske premierminister Leo Varadkar kørende på cykel skabte forundring og spørgsmål hos flere brugere på det sociale medie.

Tager man et hurtigt kig på billederne, ser det nemlig ved første øjekast ikke ud til, at de benyttede sig af cykelhjelme.

Og det er også det, der bliver kraftigt pointeret af op til flere brugere med spørgsmål og forundring over, hvorfor de ikke havde cykelhjelm på.

Men i virkeligheden forholdt det sig helt anderledes.

Statsminister Mette Frederiksen cykler i København med Irlands premierminister Leo Varadkar fredag den 4. oktober 2019. Turen går forbi Børsen, Den Sorte Diamant, BLOX og de stopper ved GreenKayak inden de returnerer til Statsministeriet. (Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbaek Arentsen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen cykler i København med Irlands premierminister Leo Varadkar fredag den 4. oktober 2019. Turen går forbi Børsen, Den Sorte Diamant, BLOX og de stopper ved GreenKayak inden de returnerer til Statsministeriet. (Foto: Ida Guldbaek Arentsen/Ritzau Scanpix) Foto: Ida Guldbaek Arentsen

Mette Frederiksen og Leo Varadkar havde iført sig cykelhjelme, mens de cyklede rundt mellem gader og stræder i København.

Dog var det ikke en traditionel en af slagsen, hvilket formentlig var årsagen til, at mange efterlyste en cykelhjelm.

I stedet var der tale om en oppustelig én af slagsen. Nemlig en Hövding-cykelhjelm.

For dem, der ikke ved, hvad det er, så er det en cykelhjelm med airbag funktion. Den placeres rundt om halsen og udløser automatisk en oppustelig sikkerhed om hovedet i tilfælde af et styrt.

Statsminister Mette Frederiksen hjælper Irlands premierminister Leo Varadkar med en cykelhjelmen. Foto: Ida Guldbaek Arentsen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen hjælper Irlands premierminister Leo Varadkar med en cykelhjelmen. Foto: Ida Guldbaek Arentsen

Mette Frederiksen måtte da også lægge et nyt billede op på Facebook med en tilsvarende tekst, hvor hun forsikrede folk om, at hende og Leo Varadkar overholdt de sikkerhedsmæssige anbefalinger.

'Mange af jer skriver, at jeg ikke har cykelhjelm på. Det forstår jeg godt. Det er nemlig sådan en smart en, der skal om halsen. Jeg sørgede selvfølgelig for, at både Leo og jeg havde styr på sikkerheden,' skrev hun til et billede, hvor hun hjalp Leo Varadkar med at placere hjelmen.

Det er ikke første gang, at politikere og cykelhjelme har været et forenet fokus. I 1995 iførte daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen sig en - lidt for lille - cykelhjelm, som trak store overskrifter og blev brugt flittigt i diverse satiretegninger.

Irlands premierminister Leo Varadkar var blandt andet i København for at drøfte klimaet, og derfor var det nærliggende med cykeltur rundt i København.