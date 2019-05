'Varm luft', 'røvforkert' og 'billige point'.

Flere forældre til handicappede børn og voksne er bestemt ikke tilfredse med det handicapudspil, som Mette Frederiksen og Socialdemokratiet netop har præsenteret.

Fælles for deres kritik er det, at udspillet slet ikke tager fat på de reelle problemstillinger, der rent faktisk er på handicapområdet.

»Der er jo ingenting i det udspil, og Mette Frederiksen kommer kun med det, fordi vi og B.T. er begyndt at larme. Der er intet om konsekvenserne for kommunerne, når de kører sagerne, som de gør,« fortæller Birgitte Larsen.

Hun er mor til 32-årige Martin, der er multihandicappet og lider af svær spasticitet.

Og hun er træt. Træt af kamp efter kamp med kommunen.

Fem gange har hun sendt en afvisning fra Kalundborg Kommune videre til Ankestyrelsen, og alle fem gange har de omgjort sagen, så Martin kunne få sin hjælp. Vel at mærke adskillige måneder efter den første ansøgning.

Det har handlet om alt fra aflastning til specielle jakker og spisesmækker til Martin, der har været en kamp at få bevilget. Eksempelvis tog det over et år at få spisesmækker til sønnen.

Martin og mor Birgitte Vis mere Martin og mor Birgitte

Og Birgitte er ikke den eneste.

Tal viser, at hele 47 procent af alle kommunernes afgørelser i 2018 inden for børnehandicapområdet blev omgjort, når de endte hos Ankestyrelsen.

Derfor forstår Birgitte heller ikke, hvorfor Socialdemokratiets udspil slet ikke handler om sagsbehandlingstider, omgørelsesprocenter eller eventuelle kompensationer for fejlagtige afgørelser.

»Det er ikke godt nok, Mette. Der mangler konsekvenser for kommunerne. Ingen tør røre dem, og de har alt for lang snor. Det hele er bare røvforkert,« siger hun.

Magasinet Skolebørn har lavet en undersøgelse med besvarelser fra 1.175 forældre til børn med særlige behov, og den rummer nogle ganske opsigtsvækkende tal.

75 procent oplever, at økonomien har haft indflydelse på, hvilket tilbud deres barn har fået, mens 67 procent af de adspurgte oplever, at systemets samlede håndtering af deres barn har været 'ikke så god' eller 'meget dårlig'.

Samme oplevelse har Birgitte haft i de 32 år, hun har skullet passe på sønnen Martin på fuldtid.

»Man har intet overskud og er kørt helt i sænk. Da det var på sit værste, var jeg klar til aflevere mig selv et sted og ham et andet. Og det handler slet ikke om Martins diagnose, men den kamp, man bliver trukket igennem af kommunen,« siger Birgitte.

Martin og Birgitte. Vis mere Martin og Birgitte.

Der er politikere, der i løbet af de seneste fire år har forsøgt at forbedre handicapområdet.

Dansk Folkeparti og SF har været flittige til at stille forslag om blandt andet kompensation ved afviste ansøgninger, når de senere bliver omgjort i Ankestyrelsen, og om at sikre en bedre hjælp til de handicappede.

Dansk Folkeparti og hele venstrefløjen - med undtagelse af ét parti - har stemt for.

Socialdemokratiet.

Partiet har været tungen på vægtskålen, som har gjort, at forslagene ikke blev vedtaget.

»De har jo været nogen af de største skurke og har været helt fraværende de sidste fire år, så det er helt omkostningsfrit for dem at sige det her. De har godt vidst, at der har været problemer på det her område,« siger Pernille Baungaard, der er mor til handicappede Siri og stifter af organisationen For Lige Vilkår, der hjælper andre forældre til handicappede børn.

Pernille, mor til hjerneskadet barn Siri. København, 23. maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Pernille, mor til hjerneskadet barn Siri. København, 23. maj 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Hun giver ikke meget for Mette Frederiksens forslag.

»Det viser, at hun ikke har nogen indblik i de reelle problemer, når der eksempelvis ikke nævnes noget med omgørelsesprocenter, sagsbehandlingstider eller den massive mistænkeliggørelse, der sker. Det er bare nogle billige point, hun tager,« siger Pernille.