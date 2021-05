Mandag bragte B.T. historien om en familie fra Tunesien, der blev verbalt overfaldet af en mand, der kom med racistiske kommentarer til forældrene, der havde deres to børn med.

Nu kommenterer statsminister Mette Frederiksen på videoen, hvor manden overfuser familien.

Det gør hun i et opslag på Facebook.

»I går så jeg en video her på de sociale medier. Måske har I også set den. I videoen bliver en familie verbalt overfaldet. Forældre og to små børn må helt urimeligt lægge ører til ubehagelige og racistiske ord på grund af deres hudfarve. Det gjorde indtryk,« skriver Mette Frederiksen og fortsætter.

»Familien havde modet til at sige fra i situationen. Vi har alle et ansvar for at sige fra – overfor racisme, had og diskrimination. Det hører ikke hjemme i Danmark.«

Videoen er gået viralt på sociale medier. I skrivende stund har videoen 12 tusind reaktioner, 4,500 kommentarer og 5,500 delinger.

»Fucking perkere, mand. Fuck nu hjem til jeres eget land,« råber en fremmed mand blandt andet til dem.

Blandt dem, som har reageret på historien, er blandt andre politiker Rasmus Stoklund (S), Sofie Linde, Anders Breinholt, Pernille Skipper (EL) og mange flere.