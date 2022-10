Lyt til artiklen

B.T. er i London og har talt med statsminister Mette Frederiksen efter hendes møde med den britiske premierminister.

Her fortæller hun, at bekymringen vokser internationalt både efter sabotagen på Nord Stream, Ruslands annektering af de fire områder i Ukraine og efter Putins tale fredag.

»Jeg hører også Putins ord om, at alle våben kan blive taget i brug. Det er en slet skjult trussel i forhold til de allerværste våben,« siger Mette Frederiksen.

Men selvom Putin mellem linjerne truer med brug af atomvåben, betyder det ikke, at det sker, understreger statsministeren.

»Det var en voldsom og meget virkelighedsfjern tale. Også dybt problematisk for os, der tror på frihed og demokrati og internationale spilleregler,« siger hun.

Tidligere på ugen har Mette Frederiksen holdt møder med flere stats- og regeringschefer. Der har blandt andet været et videomøde med den tyske forbundskansler, Olaf Scholz. Og så har hun også talt statsministrene i Sverige og Norge, fortæller hun.

»Jeg er ikke i tvivl om, vi befinder os i en mere urolig og svær situation, og det er også derfor, der er meget mere international aktivitet, end der plejer at være,« siger Mette Frederiksen.

Hun har ligeledes haft lejlighed til at tale med Ukraines præsident Zelenskyj fredag.

»Jeg forsikrede ham om, at Danmark står ved Ukraines side, og at vi ikke har tænkt os at flytte os i forhold til hjælpen til Ukraine,« siger statsministeren.

For selvom der er sket sprængninger i Østersøen tæt ved Danmark, fjerner det ikke vores fokus på det, der sker i Ukraine lige nu, lyder det.

»Vi ser en helt uacceptabel adfærd fra Ruslands side. Det er jo ikke folkeafstemninger, der er fundet sted. Vi anerkender dem ikke. Vi tager afstand fra dem,« siger Mette Frederiksen.

Efter mødet med Storbritanniens premierminister lørdag morgen tager Mette Frederiksen direkte videre til Bruxelles.

Her skal hun mødes med NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg, og EU-præsident Charles Michel.

»Selvfølgelig er der lige nu en stor bekymring både i Ukraine men også internationalt, i forhold til det vi ser ind i. Det er en situation, der bliver endnu værre – både på Ukraines jord men måske også i det hele taget.«