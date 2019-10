Mette Frederiksen tager nu bladet fra munden, efter hun i går blev kritiseret og anklaget for at føre en racistisk politik af forfatteren Jonas Eika.

»Jeg er helt uenig i karakteristikken, både af Danmark og de øvrige nordiske lande. Jeg kommer ikke til at gå ind i en polemik med en prismodtager,« siger hun ifølge TV 2 på et pressemøde i Stockholm.

Talen fandt sted tirsdag aften, da den danske forfatter Jonas Eika vandt Nordisk Råds Litteraturpris.

Da han skulle afholde sin takketale, fremførte han en hård kritik af Mette Frederiksen.

I sin tale kritiserede Jonas Eika regeringen og statsminister Mette Frederiksens (S) politik. Eksempelvis sagde han, at den socialdemokratiske regering havde overtaget den forudgående regerings racistiske sprog og politikker.

Siden har flere politikere været ude for at kritisere Jonas Eika.

'Pinligt at denne prisvindende forfatterklovn bruger sin takketale på at anklage statsministeren for at være racist,' skrev Rasmus Stokholm, der er udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet, eksempelvis på Twitter onsdag formiddag.

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Jonas Eika.