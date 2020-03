Fredag aften smed Mette Frederiksen en ny bombe på et pressemøde om coronavirusset.

Det er nemlig blevet besluttet, at alle de danske grænser lukker i morgen fra klokken 12.00.

Grænsekontrollen kommer til at løbe en måned frem indtil den 13. april.

Det vil stadig være muligt for danskere at komme igennem grænserne, men turister og udlændinge, som ikke kan bevise noget tilhørsforhold til Danmark, kan ikke komme ind i landet.

»Jeg er sikker på, at vi kommer igennem det på en god måde. Det vil opleves voldsomt, men det er det værd. Ellers bliver konsekvenserne langt større,« siger Mette Frederiksen.

Der vil stadig være åbent ved grænserne for fødevarer, medicin og andre vigtige ting.

»Vi kommer til at se billeder af bilkører ved grænserne. Vi kommer også til at se lukninger af tog- eller færgeruter,« siger justitsminister Nick Hækkerup.

Nick Hækkerup pointerer også, at det er vigtigt at huske, at der ikke bliver nogle problemer med at fragte fødevarer ind i landet, så man skal ikke panikke og begynde at hamstre varer i butikkerne.

»Vi vil kraftigt fraråde danskere at rejse ud af landet. Vi vil gerne undgå, at der er nogle danskere, som bliver fanget uden for landet,« siger udenrigsminister Jeppe Kofod på pressemødet.

»Danskere, der bor i udlandet, må selvfølgelig gerne blive, hvis de vil det. Men danskere, som er på rejser, kom hjem!« var den klare melding fra udenrigsministeren.

Det gælder ikke kun grænserne ved Tyskland og Sverige, men også færgeruterne ind til Danmark.