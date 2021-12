Statsminister Mette Frederiksen vil blive mødt af demonstranter, når hun 9. december skal afhøres i Minkkommissionen i Retten på Frederiksberg.

»Vi vil gerne markere, at det er godt, at Mette Frederiksen nu skal afhøres, og så håber vi selvfølgelig, at kommissionen når frem til, at det var i strid med Grundloven, at alle mink blev slået ned.«

Det siger den 49-årige landmand Tina Grusgaard fra Nibe, som gennem Foreningen For Folkelighed i samarbejde med minkavlere er med til at arrangere demonstrationen.

Demonstrationen bliver ikke lige så voldsom som den store traktordemonstration i november sidste år, hvor der i blandt andet Aalborg og København blev protesteret kraftigt mod, at regeringen havde beordret alle mink slået ned uden lovhjemmel.

Men mindre kan også gøre det, mener Tina Grusgaard. Demonstranterne vil møde op på Frederiksberg med en vogn akkompagneret af fru Justitia – hende med de to vægtskåle – for at markere, at Grundloven skal holdes.

»Man har fuldstændig glemt, at det her grundlovsbrud har ramt en masse minkavlere og menneskeskæbner helt utrolig hårdt,« siger Tina Grusgaard og tilføjer:

»Jeg bliver så ked af det, når jeg taler med folk, der har mistet hele deres erhverv. Den måde, minkavlerne er blevet behandlet på, er bare ikke i orden.«

En af de tidligere minkavlere, der vil stå klar foran Minkkommissionen ved Retten på Frederiksberg 9. december, er Walther Christiansen fra Sæby.

Tidligere minkavler Walther Christiansen venter stadig på at få udbelat dele af erstatningen for sine mink. Foto: Camilla Bøgeholt Lund Vis mere Tidligere minkavler Walther Christiansen venter stadig på at få udbelat dele af erstatningen for sine mink. Foto: Camilla Bøgeholt Lund

»Jeg forventer, at der kommer i hvert fald over hundrede deltagere. Der er arrangeret busser til at fragte demonstranterne,« siger Walther Christiansen og uddyber:

»Jeg tager flyvemaskinen derover. Og så er vi nogle, der har tænkt os at holde nogle taler og fortælle, hvordan det har været. Jeg håber, at sagen ender med, at Mette Frederiksen går af. Det håber jeg virkelig.«

Han slog sidste år 36.000 mink ned og venter stadig på at få dele af den lovede erstatning udbetalt af staten. Lige nu lever han af penge, han har lagt til side.

»Det går jo ikke alt for hurtigt med at få pengene ud til os fra statens side. Måske skulle myndighederne have en tempobonus. Det kunne måske fremskynde tingene lidt,« siger han med henvisning til, at minkavlerne som bekendt fik en tempobonus for at slå deres dyr ned hurtigt.