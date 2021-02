Mandag postede statsminister Mette Frederiksen et opslag på Facebook. Men hun begik fire store fejl, vurderer ekspert.

Hun plejer at være en super dygtig formidler. Sådan lyder det fra Malene Bjerre, der er kommunikationsrådgiver og underviser på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.

Opslaget, som Mette Frederiksen postede mandag på Facebook, var dog en forbier.

Teksten er nemlig problematisk, og hun bryder reglerne for god kommunikation.

For det første er teksten alt for lang. Den egner sig slet ikke til Facebook.

»I det hele taget kan man gå død i lange tekster. Og det er særligt slemt på Facebook. Talen fylder fem A4-sider, og når det står i én lang køre, så bliver det virkelig svært at komme igennem. Mange går ikke i gang med at læse, og hvis man gør, stopper man undervejs,« udtaler Malene Bjerre.

Det næste problem ved talen er, at budskabet er uklart.

»Hun taler om teststrategi, økonomi, håb, realisme, prioritering og tonen på de sociale medier. Jeg ved slet ikke, hvor mange forskellige budskaber der er i talen. Og problemet er, at hun skriver om forskellige emner til forskellige mennesker i én tekst. Eksempelvis går hun i dialog med Jakob Ellemann-Jensen, og andre steder skriver hun om håb og fællesskab, som henvender sig til borgerne,« fastslår Bjerre.

Hun mener heller ikke, at opslaget rent sprogligt går i hjertet.

»Jeg synes, Mette Frederiksen plejer at være god til at ‘gå i hjertet’. Men det fungerer ikke her. Sproget er abstrakt, meget lidt mundret og er skrifttungt. Den egner sig slet ikke til Facebook,« konstaterer Bjerre.

Hun pointerer desuden, at hvis man skal flytte med andre mennesker, så skal man tale til deres hjerter og ikke kun hoveder.

Sidst men ikke mindst mener Bjerre, at Mette Frederiksen er selvmodsigende i sit opslag.

»Et af de mange emner i talen er, at vi skal lytte mere til hinanden. Men hvis vores statsminister ville have folket til at lytte, så skulle hun ikke holde en enetale. Så skulle hun interessere sig for, hvem hun taler til og gøre noget for at blive lyttet til i stedet for at lægge fem A4-sider ud på Facebook.«

Ifølge Malene Bjerre var Mette Frederiksens opslag altså en ommer.