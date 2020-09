Statsminister Mette Frederiksen beder lørdag de unge om hjælp – blandt andet ved at holde igen med festerne.

Det gør hun i en video, som er blevet delt på Instagrammeren Anders Hemmingsens profil, hvor han bliver fulgt af en million brugere - hvoraf mange er unge.

»Jeg har brug for din hjælp, og jeg har brug for jeres hjælp, for smitten med covid-19 stiger igen i Danmark, og det er alvorligt,« siger hun og fortsætter:

»For selvom man er ung, kan man godt få nogle rigtigt alvorlige sygdomsforløb med covid-19, og der er jo det med den her virus, at man kan komme til at give den videre til nogen af dem, der risikerer at dø af den. Derfor har jeg brug for din hjælp igen, så vi kan få smitten ned.«

Mette Frederiksen (S) forklarer, at der er to ting, som hun gerne vil have, de unge skal gøre:

»Det ene er at holde igen med festerne. Jeg ved godt, det er træls og irriterende, og måske er du lige startet på en ny uddannelse og vil gerne ud med dine nye, gode venner, men det er bare svært med et livligt natteliv og en global pandemi,« siger statsministeren og fortsætter:

»Det andet, jeg håber på, er, hvis du ikke allerede har gjort det, at downloade smittesporingsappen (ved navn 'smitte|stop', red.), så vi kan blive endnu bedre til at finde ud af, hvem man eventuelt har givet smitten videre til.«

»Alt, det vi gør nu, skal få smitten ned og forhåbentligt gøre, at vi hurtigere kan vende tilbage til en mere normal hverdag igen,« slutter hun.