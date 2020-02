Alderdom.

For nogle er det forbundet med skam, men vores statsminister omfavner det.

42-årige Mette Frederiksen har nemlig lagt det ud i fuld åbenhed på sin Instagram-profil, at tiden nu er kommet til, at hun skal bære briller.

Det gør hun i et opslag på Instagram, der viser en smilende Mette Frederiksen med et par briller på med mørkt stel akkompagneret med teksten: ‘Så nåede man dertil i livet’.

Så nåede man dertil i livet

Der er dog ingen grund til, at Mette Frederiksens smil skulle stoppes af det faktum, at synet nu kræver briller. Det vælter nemlig ind med positive tilkendegivelser på det nye look.

‘Du ser skøn ud, Mette,’ skriver en, mens en anden tilslutter sig med ordene: ‘De klæder dig godt’.

Der er også dem, der leger med på statsministerens sjov om, at brillerne er et tegn på alderdom.

DR-værten Puk Elgård fortæller nemlig, at Mette Frederiksen fremover kan se frem til mange flere alderdomstegn med sin kommentar, der lyder: ‘Inden længe forsøger du at putte stikket til din telefonoplader ind i brillerne. Det gør jeg, når jeg er træt’.

Mette Frederiksen er i det hele taget kendt for at bruge sine sociale medier meget, også til de ting, der ikke lige har noget med store politiske spørgsmål at gøre.

Her har hun blandt andet fortalt om, hvad den største omvæltning ved at blive statsminister var, da en bruger spurgte om netop det i en Facebook-tråd.

'Det giver næsten sig selv. Men en af de forandringer, jeg mærker mest i hverdagen, er mine livvagter. Jeg skal huske at fortælle dem om alle mine planer. De er med, når jeg skal i Brugsen. Når jeg skal en tur ud i kajak. De er med til forældremøde på skolen. Og så er de selvfølgelig med, når jeg optræder i officielle sammenhænge som statsminister,' skriver Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen har også høstet international anerkendelse i det forgangne år, hvor finansmediet Bloomberg kårede hende til at være blandt de 50 personer, der har været med til at definere 2019. Dette skyldes, at hun er den yngste danske statsminister nogensinde, og at hun åbent sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, imod, da han tilbød at købe Grønland.