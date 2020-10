Danskerne må imødese yderligere coronarestriktioner fra på mandag, når statsminister Mette Frederiksen (S) senere fredag afholder pressemøde i Spejlsalen i Statsministeriet på Christiansborg.

Det skriver hun på Facebook.

'Vi har i dag registreret det højeste smittetal i Danmark, siden vi begyndte at teste for corona. Situationen er meget alvorlig. Vi holder derfor pressemøde i aften klokken 18.30.'

'Her vil vi dels forlænge de nuværende restriktioner. Lige som det desværre bliver nødvendigt at skærpe og indføre nye tiltag fra på mandag,' skriver Mette Frederiksen.

Hun varslede allerede torsdag, at yderligere restriktioner var på vej.

De restriktioner, der bliver meldt ud fredag, ventes at blive betydelige.

Mette Frederiksen henviser til, at lande som Frankrig, Belgien, Irland og Tjekkiet i øjeblikket må gå igennem en periode med strenge restriktioner som eksempelvis skolelukninger og udgangsforbud.

'Jeg skriver ikke dette, fordi vi endnu er der i Danmark. Det er vi ikke,' skriver hun på Facebook.

'Men fordi de tiltag, vi præsenterer i aften, handler om at undgå, at endnu voldsommere restriktioner bliver nødvendige. Og fordi vi ved, at det, lige som i foråret, handler om at reagere hurtigt.'

'Inden stigningen i smitte tager for meget fart. Og sætter vores sundhedsvæsen under pres. Dermed også vores økonomi.'

'Opgaven er at holde så meget som muligt af samfundet åbent. Og til gengæld skrue helt ned for de sociale arrangementer, for hvor mange (forskellige) vi omgås, og hvor ofte det sker. Det er særligt det, vores nye tiltag vil gå på,' skriver statsministeren.

Først torsdag og senere fredag blev der med henholdsvis 760 og 859 bekræftede smittetilfælde i Danmark sat en uønsket smitterekord.

De nuværende coronarestriktioner står til at udløbe 31. oktober.

Tidligere fredag fortalte transportminister Benny Engelbrecht (S), at danskerne må indstille sig på, at de kommer til at bære mundbind i den kollektive trafik en rum tid endnu.

»Som minimum vil det fortsætte i hvert fald året ud og formentlig også længere,« sagde han til Ritzau.

Regeringen er blevet kritiseret af både virksomhedsejere og politiske partier for at være for uklar om nogle af tiltagene mod coronavirus.

Blandt andet om hvorfor man skal bære mundbind, når man bevæger sig rundt på en restaurant, når man kan handle ind i et supermarked uden at skulle benytte mundbind.

Regeringen har også fået kritik for at varsle tiltag med meget kort varsel.

Det skete blandt andet, da regeringen i september sænkede forsamlingsforbuddet til 50 personer.

Det betød, at nogle måtte aflyse bryllupper med omkring et døgns varsel, mens andre måtte bede nogle af deres gæster om at blive væk.

Netop forsamlingsforbuddet ventes også at blive sænket yderligere på baggrund af de stigende smittetal.

/ritzau/