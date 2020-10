Danmarks statsminister, Mette Frederiksen, erkender, at EU og Storbritannien er under hårdt tidspres for at lande en brexit-aftale og undgå et økonomisk slag til både EU og Storbritannien.

Alligevel sætter hun hårdt mod hårdt før de afsluttende forhandlinger med Storbritannien.

»Jeg synes ikke, der er så mange kompromismuligheder. Enten handler vi med hinanden på en fair og ordentlig måde, ellers gør vi ikke. Banen for kompromis er ikke så stor,« siger statsminister Mette Frederiksen til den fremmødte presse i Bruxelles' lufthavn torsdag.

Hun er landet i Bruxelles til EU-topmøde, hvor brexit er højt på dagsordenen.

»Det havde været fint med en aftale nu. Men jeg tror ikke, der er nogen, der havde regnet med, at den var på plads,« siger Mette Frederiksen om den manglende brexit-aftale to en halv måned før deadline:

»Det er en hulens svær forhandling. Vi er under tidspres. Vi skal selvfølgelig stå fast på EU's position.«

Hun mener dog også, at det skal ske i en god tone.

»Det er helt afgørende, at vi bevarer et godt forhold til briterne og holder dem tæt på os,« siger Mette Frederiksen.

Men så er det ellers også slut med høflighedsfraserne. Hun er ikke umiddelbart ikke imponeret af briternes ageren under forhandlingerne.

»Jeg synes, det er afgørende, at der er ordentlige spilleregler mellem EU og briterne efter brexit. Der har været toner fra briterne, som har været forkerte,« siger Mette Frederiksen:

»Vi kan ikke leve med en situation, hvor man eksempelvis kan dumpe lønninger eller fødevarestandarder på det indre marked i EU.«

For Danmarks vedkommende er der en klar prioritet, siger Mette Frederiksen:

»Fiskeriet, fiskerne, de nordjyske arbejdspladser og en ordentlig situation på det indre marked. Det er prioriteten,« siger Mette Frederiksen.

Fiskeri har fyldt meget i forhandlingerne, og den tyske kansler Angela Merkel har insinueret, at det er et sted, hvor EU kan gå på kompromis.

Mette Frederiksen er dog ikke klar til at sige, at Danmark vil gå på kompromis.

»Fiskeri er rigtig, rigtig vigtigt for Danmark og ikke mindst Nordjylland. Vi forhandler med det grundlag, vi allerede har besluttet.«