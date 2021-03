Rød og blå blok krydser klinger og indleder forhandlinger om en yderligere genåbning af Danmark – og ifølge B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, er det en mere presset statsminister, der møder op.

For danskernes tålmodighed er ved at nå toppen, og opposition møder op til forhandlingerne med medvind i ryggen.

»Det er en mere selvsikker blå blok, der tidligere i forløbet ikke sagde så meget og havde en ekstrem ydmyg tilgang i første fase.«

»Men nu har situationen ændret sig markant, og blå blok vil have krav med, som presser Mette Frederiksen. Tålmodigheden er ved at være brugt op, og det er Mette Frederiksen klar over. Regeringen er presset i højere grad.«

Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche Vis mere Henrik Qvortrup. Foto: Jon Wiche

Ifølge Henrik Qvortrup er det mere og mere tydeligt, at danskerne ikke forstår visdommen i restriktionerne – i hvert fald som man gjorde førhen.

Det vurderer han i kølvandet på beslutningen om, at elever i 5.- 8. klasse må mødes udendørs én gang om ugen til undervisning, der har mødt uforståenhed og vrede, samt Statens Serum Instituts udregninger om 870 indlagte i april, som ikke holdt stik.

»Troværdigheden er simpelthen svækket. Samtidig er tingene blevet afdramatiseret, og præmissen er, at der ikke er samme frygt som før. I stedet er der pres for at åbne.«

»Det ved regeringen godt. Det kan man også høre i Mette Frederiksens retorik, der taler om 'vi', 'sammen' og 'imødekommelse af øvrige partier',« siger Henrik Qvortrup.

På grund af mindre tålmodighed i befolkningen, er Mette Frederiksen i højere grad nødt til at inddrage blå blok. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere På grund af mindre tålmodighed i befolkningen, er Mette Frederiksen i højere grad nødt til at inddrage blå blok. Foto: Liselotte Sabroe

Og dermed vil blå blok møde op og sige, at der er større basis for at se tingene i sammenhæng. Det handler ikke kun om corona – men også trivsel og andre sygdomme, vurderer Henrik Qvortrup.

Han synes dog, det er svært at være konkret, når det kommer til, hvad blå blok lægger på bordet:

»Et godt bud er, at elever i 5.- 8. klasse skal tilbage i skole. Og så et krav om mere og hurtigere genåbning med fokus på de unge.

»Regeringen møder, måske, op med nye beregninger, men oppositionens tillid til beregningerne kan efterhånden ligge på et lille sted.«