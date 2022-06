Lyt til artiklen

Statsministeriet har inviteret til et coronapressemøde i Spejlsalen.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det vil være onsdag formiddag klokken 10.00.

Mødet skal handle om coronastrategien for de kommende måneder.

Den kommer ifølge Ritzaus oplysninger både til at have et spor om vaccination og test, for bare at nævne nogle.

Statsministeriet vil ikke oplyse til B.T., hvem der helt konkret vil være at finde på pressemødet.

Strategien kommer, på et tidspunkt hvor smitten med coronavirus igen stiger i Danmark.

Det skyldes blandt andet en undervariant til omikronvarianten, som er blevet dominerende i Danmark.

I forrige uge udgjorde undervarianten 32 procent af alle tilfældene i landet, mens varianten i sidste uge udgjorde 59 procent. Det har sundhedsminister Magnus Heunicke (S) tirsdag oplyst på det sociale medie Twitter.

Samtidig har myndighederne haft en forventning om, at smitten ville stige frem mod efteråret og vinteren. Derfor har der været et ønske om at være forberedt.