Det er meget sjældent, at Mette Schmidt deler et billede af sit 'sande jeg'. For stomi er et tabu, som de fleste holder for sig selv.

Men det ændrede sig, da hun læste den tragiske historie om tiårige Seven Bridges, der i slutningen af januar angiveligt tog sit eget liv efter systematisk mobning på grund af sin stomi.

»Jeg læste om den lille dreng, og jeg blev så ked af det og vred samtidig. Jeg valgte at dele et billede af min stomipose for at sætte fokus på mobning og næstekærlighed og for at vise, at vi er lige som alle andre mennesker,« siger 37-årige Mette Schmidt.

Som 14-årig fik hun for første gang indlagt en stomipose og mærkede derefter på egen krop, hvor ondt mobningen kan gøre.

Hvad er stomi? Der er findes tre typer af stomier: Kolostomi, Ileostomi og Urostomi. Kolostomi er, hvor lægerne trækker og lægger din tyktarm ud på maven. Det er også den mest almindelige. Ileostomi er, hvor lægerne trækker og lægger din tyndtarm ud på maven, Urostomi er, hvor lægerne tager urinlederen og sætter den på maven.

»De kaldte mig øgenavne som 'kolortemave', og nogen sagde til mig, at jeg lugtede af lort. I øjeblikket grinte jeg med, men når jeg kom hjem på værelset og var alene, brød jeg sammen,« fortæller Mette Schmidt.

Som barn var hun indlagt flere gange og i lang tid af gangen, men hun mødte ikke andre, som også havde en stomipose.

Det er også en af grundene til, at hun har delt billedet af sig selv, som nu fået mange hundrede kommentarer og flere tusinde delinger.

Mette Schmidt håber, at hendes opslag kan skabe opmærksomhed om mobning og hjælpe med at bryde tabuet omkring stomi. I kommentarfeltet har flere andre allerede taget ordene til sig og delt billeder af deres egne stomiposter.

På sin egen stomipose har Mette Schmidt skrevet 'Bag out for seven' (Posen frem for Seven, red.) og #stopmobning.

Det er en opfordring til andre om at vise deres stomiposer frem som en symbolsk støtte for den tiårige dreng Seven Bridges, der lørdag den 19. januar tog sit eget liv i den amerikanske delstat Kentucky. Ifølge drengens mor blev han blandt andet mobbet for sin stomipose.

»Jeg ved, at børn kan være onde ved hinanden, men det handler ofte om uvidenhed. Jeg håber derfor, at mit opslag kan inspirere forældre til at tale med deres børn om mobning og skabe en større forståelse for stomi,« siger Mette Schmidt.

For fire år siden fik Mette Schmidt indlagt en permanent stomipose som følge af kronisk tyktarmsbetændelse.

»Jeg er ikke flov over min stomipose, men det er også noget andet som voksen, selvom det stadig kan være svært. Jeg havde kendt min kæreste i et år, da jeg blev syg og fik stomi. Det var stadig et meget nyt forhold, men han holder stadig ved.«

Hvert år får omkring 3.500 danskere stomi, hvor tarmen bliver ført ud af en kunstig åbning på maven og syet fast i maveskindet.

Det anslås, at der er mellem 12-15.000 danskere med stomi.

Søg hjælp, hvis du har selvmordstanker

Det er vigtigt, du søger hjælp, hvis du har tanker om selvmord. Det nytter at tale med nogen om, hvordan du har det - også for dig.

Selvmord er aldrig den eneste udvej! Du kan prøve at tale med en person i dit netværk, du har tillid til, eller du kan søge gratis og professionel hjælp anonymt.

Hos Livslinien kan du få anonym rådgivning. Du kan både ringe, skrive eller chatte.

Har du eller en, du kender, selvmordstanker, kan du få hjælp på Livslinien, tlf. 70 201 201. Kilde: Psykiatrien i Region Nordjylland