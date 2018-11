Mette Bock ser problemer på streamingområdet, men hun er uenig i Kodas kritik af politikernes lovgivning.

Kulturminister Mette Bock (LA) stiller sig uforstående overfor Kodas kritik af manglende lovgivning i forhold til de streamingtjenester, der er blevet en stor del af danskernes hverdag.

47 procent af danskerne, der bruger streamingtjenester, benytter udelukkende gratis tjenester viser en ny undersøgelse lavet af Koda, der arbejder for at sikre musikskaberes rettigheder og betaling.

Den mest brugte gratistjeneste er YouTube, som Koda-direktør Anders Lassen kalder for en gråzonetjeneste, fordi den i hans øjne betaler rettighedshaverne alt for lidt.

Kulturministeren fremhæver, at YouTube og Spotify Free stadig betaler rettighedshaverne.

- Koda fremhæver Spotify Free som en problematisk gratistjeneste, men mig bekendt er det en lovlig tjeneste, der finansieres via reklamer. Den slags forretningsmodeller skal vi politikere ikke blande os i, siger hun.

Helt grundlæggende mener hun ikke, at politikere skal blande sig i det kommercielle marked, med mindre der er en virkelig god grund til det.

Anders Lassen vil have politikerne til at reagere. Han føler at kunstnerne er tvunget til at stå med problemet alene, men Mette Bock mener, at man allerede gør, alt hvad man kan fra politisk side.

- Der er fuld opmærksomhed på de her problemstillinger. Så den kritik stiller jeg mig uforstående overfor.

- Jeg er enig i, at vi har nogle udfordringer. Men jeg er meget uenig i, at de mener, de selv skal stå for det, siger hun.

- I forhold til tjenester som YouTube, hvor noget materiale er lovligt, andet ulovligt, så arbejder vi lige nu i EU på, at der kommer klare regler for, hvornår sådanne tjenester skal betale til rettighedshaverne.

YouTube er ikke en ulovlig tjeneste, og det er kunstnerne selv, der smider musikken ud på tjenesten.

Derimod kan man også finde sin musik på ulovlige pirattjenester, og det vil Mette Bock til livs.

- Vi har gang i anden bølge af kampagnen "Share With Care". Der prøver vi via oplysning at lede folk hen til de lovlige steder, siger kulturministeren.

EU-Parlamentet arbejder lige nu på et nyt digitalt ophavsretsdirektiv, der skal give kunstnere og udgivere bedre vilkår.

Mette Bock erkender, at man har et problem, men hun henviser til, at alle instanser arbejder på løsninger.

- Der bliver arbejdet både på dansk jord og i EU-regi på at håndtere den her nye tid. Det er klart, at når teknologien udvikler sig, bliver vi også nødt til at sikre rettighedshaverne.

- Jeg skal have et mandat her i Danmark til at gå videre med tingene, og der går formentlig nogle måneder, siger Mette Bock.

It-giganter som YouTube og Facebook skal have pengepungen frem i fremtiden, hvis EU-Parlamentet fører reformen ud i livet.

EU-landene skal dog først forhandle, og derefter skal det implementeres i dansk lovgivning.

