Fakta Branchen: Der er brug for regler

Det er meget hurtigt overstået at beskrive reglerne for landets kosmetologuddannelser.

Der er nemlig ingen. Og det er et problem, siger Helle Bach, der er formand for Dansk Kosmetolog Forening.

»Vi er i gang med at se på de private skoler med henblik på at kunne sige god for nogle af dem. Det handler blandt andet om, at skolerne skal blive bedre til at undervise ud fra et pensum. Der er brug for nogle retningslinjer, så man som elev kan føle sig tryg,« siger Helle Bach, der har været i dialog med flere af eleverne fra Skønhedshuset i Vejle, men som ikke kender nærmere til sagen og derfor ikke ønsker at gå nærmere ind i den.

Mens kosmetikeruddannelsen udbydes af fire tekniske skoler i Danmark, er det kun private skoler, der udbyder kosmetologuddannelsen. De to uddannelser minder meget om hinanden, men hvor alle kosmetikerelever kan få SU, gælder det kun for eleverne på én af landets omkring 10 kosmetologskoler. De omkring 300 elever, der årligt optages på de private skoler, betaler hver op mod 100.000 kroner for uddannelsen - uden at kunne vide sig helt sikre på, hvad den indebærer.

Det er det på tide at gøre op med.

»Vi vil gerne have, at flere skoler bliver anerkendt, så eleverne ved, hvad de får,« siger Helle Bach.

Skønhedshuset udbyder også en fodplejeuddannelse, men også her har der været kritik af det faglige niveau. Det fortæller Linda Havmøller, der er formand for Sammenslutningen af Danske Fodplejere til B.T.

»Vi har i maj opsagt samarbejdet med Skønhedshuset på grund af den massive kritik, der har været. Skolen lever ikke op til den faglige standard, som vores medlemmer skal have.«