'Hvor skal vi være taknemmelige for vores danske sundhedsvæsen.'

Sådan indleder den konservative politiker Mette Abildgaard et opslag på sin Facebook-profil torsdag aften.

Under teksten ligger et billede, hvor man kan se, at politikeren ligger i en hospitalsseng med drop i hånden.

'I aftes (onsdag red.) måtte jeg hentes med ambulance derhjemme med mavesmerter,' skriver hun i opslaget og fortæller, at hun torsdag blev opereret for akut blindtarmsbetændelse.

'Og det var godt - for den viste sig at være i rigtig skidt stand. Jeg er stadig indlagt og er ved at komme til kræfter,' fortsætter hun.

Det har været en hård tid for Mette Abildgaards familie, for den konservative politikers indlæggelse har nemlig ikke været den eneste bekymring.

Mette Abildgaards datter, Esther Marie på knapt halvandet år, har nemlig gjort ophold på hospitalets børneafdeling.

I sit opslag forklarer politikeren, at hendes lille datter var syg i 14 dage med feber, hvilket vakte stor bekymring hos både Mette Abildgaard og hendes mand, Jens Jacob Abildgaard.

'Først havde Esther Marie 14 dage med feber, som gav bekymringer og flere dages prøver og ophold på børneafdelingen, indtil lægerne konstaterede, at det var en genstridig omgang kyssesyge,' skriver Mette Abildgaard og tilføjer, at lille Esther Marie heldigvis er frisk igen og tilbage i vuggestuen.

De mange hospitaltsbesøg giver den konservative politiker anledning til at sige en stor tak til det danske sundhedsvæsen, som hun synes har taget sig rigtig godt af hende og hendes datter.

'Hvem end jeg har mødt - om det har været personalet hos 1813, børnelæger, ambulancereddere, portører, kirurger eller sygeplejersker - så har de været utrolig omsorgsfulde, profesionelle og har vist imponerende overskud i en presset hverdag. Det betyder meget, når man er lidt utryg og bekymret ved det hele.'

Mette Abildgaard opfordrer til, at hvis man kender nogen, der arbejder i sundhedsvæsnet, som fortjener 'tak og anerkendelse', så skal man tagge dem i kommentarsporet til hendes opslag.