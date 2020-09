Der har været knas på metrolinje M3 og M4 tirsdag morgen - men togene er kommet i gang med at køre.

Københavns Metro meddelte på Twitter omkring 04.35, at der ingen togdrift var, og at der ingen tidshorisont var på, hvornår de skulle komme til at køre igen.

Meldingen gentog de få minutter efter med oplysningen om, at rejsegarantien var trådt i kraft.

Cirka kvart over fem melder Metros trafikinformation på Twitter, at der er begyndt at køre tog igen - men kun i spor to. Derudover skal rejsende på linje M4 skifte tog på Østerport for at skifte mellem linje M3 og M4.

M3/M4: Ingen togdrift og ingen tidshorisont for hvornår vi genoptager togdriften. Rejsegarantien er trådt i kraft på M3/M4. — Trafikinformation (@MetroenKBH) September 29, 2020

M3-linjen er også kendt som 'Cityringen', der kører i ring mellem København H, Østerbro, Nørrebro og Frederiksberg, mens M4-linjen er afgrenings-linjen til M3'eren, der kører fra København H til Nordhavn og Orientkaj.

Der var planlagt sporarbejde fra klokken 01.00-05.00 på M3- og M4-linjen, hvorfor kun et spor var tilgængeligt i løbet ad natten.

Tidligere på natten til tirsdag har metroen også haft problemer med togdriften, men den blev genoptaget efter cirka tre kvarter.

Det kan derfor være, at du skal rejse med en anelse længere rejsetid med Cityringen tirsdag morgen.

Opdateres...