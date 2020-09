Metrolinjerne M3 og M4 i København står tirsdag morgen stille.

Det meddeler Københavns Metro på Twitter, og der er for nuværende ingen information om, hvornår de to metrolinjer kommer til at køre igen.

'M3/M4: Ingen togdrift grundet tekniske problemer. Desværre ingen tidshorisont for, hvornår vi genoptager togdriften, derfor er rejsegarantien trådt i kraft,' skrev Metroens trafikinformation på Twitter cirka 04.35.

'M3/M4: Ingen togdrift og ingen tidshorisont for, hvornår vi genoptager togdriften. Rejsegarantien er trådt i kraft på M3/M4,' skrev trafikinformationen igen 04.43.

M3/M4: Ingen togdrift og ingen tidshorisont for hvornår vi genoptager togdriften. Rejsegarantien er trådt i kraft på M3/M4. — Trafikinformation (@MetroenKBH) September 29, 2020

M3-linjen er også kendt som 'Cityringen', der kører i ring mellem København H, Østerbro, Nørrebro og Frederiksberg, mens M4-linjen er afgrenings-linjen til M3'eren, der kører fra København H til Nordhavn og Orientkaj.

Der var planlagt sporarbejde fra klokken 01.00-05.00 på M3- og M4-linjen, hvorfor kun et spor var tilgængeligt i løbet ad natten.

Tidligere natten til tirsdag har metroen også haft problemer med togdriften, men den blev genoptaget efter cirka tre kvarter.

Opdateres...