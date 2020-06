Efter flere måneder med begrænset drift vil den københavnske metro igen køre døgnet rundt.

Metroen i København vender tilbage til at køre i døgndrift fra dags dato.

Det skriver Metroselskabet i en pressemeddelelse.

Ifølge direktør i Metroselskabet Rebekka Nymark er skiftet til døgndrift et skridt mod en mere normal hverdag.

- Vi opfordrer fortsat kunderne til at følge myndighedernes anbefalinger om god hygiejne, samt til at tænke over hvordan man står og sidder, så metroen er tryg for alle, siger Rebekka Nymark i pressemeddelelsen.

Under nedlukningen af samfundet har metroen kørt frem til midnat.

For to uger siden blev driften udvidet til klokken 01.00 i hverdage og 02.00 i weekender.

Metroselskabet oplyser i meddelelsen, at man er oppe på at transportere omkring halvdelen af de passagerer, som kørte med metroen før coronakrisen.

/ritzau/