Selv om Sundhedsstyrelsen anbefaler mundbind i metroens myldretid, er det langtfra alle, der bruger det.

Mandag morgen var metroen atter tæt befolket, da mange familier er vendt tilbage fra ferie, og børn er startet i skole efter sommerferien.

Det er dog stadig langtfra alle, der bruger mundbind, som Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Linea Børresen bor i København, men efter en travl mandag morgen havde hun desværre glemt mundbindet, omend hun som regel har det på, hvis der er mange mennesker i metroen.

Hun synes, det er en god idé, at myndighederne anbefaler mundbindet.

- Man kan godt mærke, at coronavirus er begyndt at blusse op igen, så det er en meget god idé at have det på, siger hun.

Andre er knapt så positive stemt. Achmed Akmal fra Østerbro mener ikke, at situationen er så alvorlig, at man behøver at bruge mundbind endnu.

- Jeg vil først gå med det, når det bliver lidt værre.

- Se bare Aarhus. Der er det lidt værre, siger han.

Thomas Vetter fra Schweiz fik ikke købt sig en maske mandag morgen - derfor var han nødt til at springe to metrotog over, fordi han vurderede, at de var for fyldte til, at han kunne overholde afstandskravet til andre mennesker.

Han synes, det er en fin anbefaling, myndighederne er kommet med, og han er ikke nødvendigvis imod, at det på et tidspunkt bliver til et krav.

- Med de nuværende tal, synes jeg, det er fint, at det bare er en anbefaling.

- Så snart tallene begynder at stige, burde det blive et krav, siger han.

Fra fredag 31. juli anbefalede Sundhedsmyndighederne, at man bruger mundbind i den offentlige transport, når afstandskravet om én meter til andre mennesker ikke kan overholdes.

Det er indtil videre ikke et krav, at folk bruger mundbind, og det er heller ikke ulovligt at lade være.

I Aarhus Kommune derimod er det et krav, at der bæres mundbind i den offentlige trafik. Kravet gælder frem til 1. september.

/ritzau/