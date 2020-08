Håndspritten, der i knap to måneder har stået på metrostationerne, er ikke godkendt til bekæmpelse af vira.

Den håndsprit, metroen i København har sat op på stationerne, er ikke godkendt til bekæmpelse af vira.

Det skriver Metroselskabet torsdag på Facebook.

Midlet er blevet brugt på metrostationerne siden starten af juli, oplyser Metroselskabet. Selskabet henviser til sin operatør, Metroservice, for yderligere kommentarer.

På Facebook skriver Metroselskabet, at man har brugt ineffektiv sprit "stik imod hensigten". Man har nu tømt beholderne med den håndsprit, der ikke virker mod vira.

Selskabet afventer, at et nyt godkendt produkt bliver indkøbt.

- Vi er nemlig blevet gjort opmærksomme på, at det hånddesinfektionsmiddel, vi har sat på stationerne som en ekstra sikkerhedsforanstaltning mod smittespredning med coronavirus/covid-19, kun er godkendt til bekæmpelse af bakterier, men ikke er godkendt til bekæmpelse af vira, skriver Metroselskabet.

Coronavirus er - som navnet antyder - netop en virus og ikke en bakterie.

Endvidere skriver Metroselskabet, at leverandøren ikke er stoppet med at sælge midlet. Det sker, selv om Miljøstyrelsen har givet påbud om at stoppe salget tilbage i maj, lyder det.

Hos Metroselskabet føler man sig "snydt". Selskabets operatør har opsagt samarbejdet med leverandøren. Det sker til fordel for en ny leverandør, som kan levere en virksom håndsprit mod vira.

- Vi er enormt kede af, at vi er kommet til at skabe falsk tryghed ved at tilbyde en service, der ikke er i orden, skriver Metroselskabet.

Det er en kunde, der har gjort Metroselskabet opmærksom på fejlen.

I alt 78,8 millioner passagerer rejste sidste år med metroen. Det er en stigning på cirka 22 procent i forhold til året før.

Passagertallet er dog dykket med 25-30 procent under coronakrisen.

/ritzau/