To personer blev søndag set gå oven på et kørende metrotog. Helt uforståeligt, lyder svaret fra Metro Service, som står for den daglige drift af togene.

»Det er gruelig slemt og helt uforståeligt, at nogle gør det.«

Sådan siger Jette Clausen, der er kommunikationschef hos Metro Service.

Hendes udtalelse kommer, efter at to personer søndag blev filmet, imens de udfører et livsfarligt stunt ved at spadsere oven på et kørende metrotog i København.

Billederne er taget langs metrostrækningen ved Ørestad Boulevard. Foto: Mathias Øgendal

»Med et tog i stor fart kan det gå galt. Man kan jo falde ned, blive ramt og i værste fald dø,« siger Jette Clausen og forsikrer, at man i Metro Service tager stærkt afstand fra hændelsen.

B.T. er kommet i besiddelse af flere rystende billeder og en video fra episoden.

Her kan man se to personer sætte deres liv på spil i det bizarre vanvidsstunt, hvor de med armene i vejret står oprejst på metrotogets tag, mens toget er i bevægelse langs de københavnske skinner.

Det er uvist, hvor hurtigt det førerløse tog kørte under episoden, men et metrotogs gennemsnitsfart gennem byen ligger på 40 kilometer i timen.



Ved du noget om sagen? Så hører B.T. meget gerne fra dig. Tip os på 1929@bt.dk

Togets maksimale hastighed er 80 kilometer i timen, og da toget kun er omkring 2,65 meter bredt, er det ikke uforståeligt, at Jette Clausen kalder 'stuntet' for livsfarligt.

Det var en medrejsende kunde, der så hændelsen langs strækningen ved Ørestads Boulevard og efterfølgende alarmerede politiet. Derefter var Metro Service hurtigt på stedet for at gennemgå et rutinetjek af sporene.

»Det gør vi altid, når der sker en særlig hændelse. Og dér kunne vi konstatere, at der ikke var noget, og at personerne var væk igen,« siger Jette Clausen.

MetroService ved ikke, hvordan de to personer er kommet op på metrotogets tag. Dog forsikrer firmaet, at reglerne overholdes.

MetroService tager stærkt afstand fra hændelsen, da hændelsen kunne være gået galt. Foto: Mathias Øgendal.

»Vi overholder alle sikkerhedsforanstaltninger, Men hvis man virkelig gerne vil op på toget, er det ikke umuligt.«

Giver det her jer anledning til at tjekke op på sikkerheden?

»Metroen har kørt som normalt og efter alle sikkerhedsregler, men vælger man at gøre noget bevidst og ulovligt, så bryder man jo sikkerhedsforanstaltningerne, og det er jo bare uforståeligt,« forklarer Jette Clausen til slut.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der bekræfter, at sagen undersøges. De har dog ikke yderligere kommentarer til sagen.



Det er bestemt ikke første gang, man hører om de såkaldte 'tog-surfere', der sætter livet på spil under et øjebliks kådhed. Flere gange tidligere har danskere endda mistet livet som følge af den hovedrystende adfærd.

Tilbage i 2007 døde en 22-årig for eksempel, da toget, han befandt sig oven på, kørte under en viadukt ved Vest Tarp mellem Lem og Ringkøbing.

Myndighederne målte efterfølgende, at der blot var 74 centimeter fri højde mellem toget og viadukten.

Også i 2010 mistede en ung dansker livet i den livsfarlige leg. I dette tilfælde var der tale om 19-årig mand, som blev fundet død på togskinnerne i Berlins U-bahn.