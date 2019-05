Metroselskabet meddeler, at den nyeste linje på Københavns Metro, Cityringen, bliver forsinket.

Cityringen ventes nu at åbne i slutningen af september.

Oprindeligt var planen, at den nye linje ville åbne i juni.

»Selv om det i det store billede er mindre ting, der mangler, har det desværre vist sig at være for meget til, at det er realistisk at indhente det forsinkede arbejde. Derfor er vi nødt til at rykke åbningen af Cityringen til slutningen af september,« siger Metroselskabets administrerende direktør, Henrik Plougmann Olsen, i en pressemeddelelse.

Metroselskabet forventer at kunne melde en endelig åbningsdato ud i juni.

Forsinkelsen skyldes, at en såkaldt milepæl i byggeriet ikke er nået, da der fra entreprenørens side mangler "dokumentation for et betydeligt antal test samt fysiske arbejder på stationerne, som skulle have været gennemført", meddelte Metroselskabet i april.

Det er hovedentreprenøren Copenhagen Metro Team (CMT) samt underleverdandøren Hitachi Rail, der har misset den afgørende milepæl i byggeriets slutfase.

Cityringen vil med 17 nye stationer forbinde København H, Indre By, Østerbro, Nørrebro, Vesterbro og Frederiksberg med hinanden.

Det er forventningen, at 300.000 passagerer vil bruge Cityringen hver dag.

Byggeriet, der er det største anlægsprojekt herhjemme i 400 år, kommer til at koaste omkring 25,9 milliarder kroner.

Det er 10,5 procent dyrere end antaget, da kontrakten blev underskrevet i januar 2011.

Metroselskabet oplyser, at budgetoverskridelsen ikke kommer til at betyde, at ejerne, Københavns og Frederiksberg Kommuner, skal betale mere for byggeriet.