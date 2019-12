Trods vejrskifte er der ringe sandsynlighed for et snedækket Danmark juleaftensdag, konkluderer DMI.

Sandsynligheden for en landsdækkende hvid jul er stort set nul, lyder det fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- Vi kan stort set afskrive muligheden for en landsdækkende hvid jul, skriver langtidsmeteorolog Steen Hermansen ifølge DMI's hjemmeside i sin månedsprognose.

Ved en landsdækkende hvid jul forstås normalt, at mere end 90 procent af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen.

Det skete sidst i 2010, og der har siden 1900 kun været ni tilfælde af landsdækkende hvid jul.

Mens sandsynligheden for et snedækket Danmark juleaftensdag er ringe, kan lokal hvid jul endnu ikke afskrives.

Selv om der ikke er sne på meteorologernes radar, så er der tegn i sol og måne på et vejrskifte.

- Ifølge langtidsprognoserne, der går et stykke længere frem end syv dage, er der tegn på, at vi efterhånden får et højtryk i vores nærhed, som kan holde disse lavtryk og fronter på afstand, skriver Steen Hermansen.

Højtrykket kan føre mere kulde og sol med sig, og det kan måske fortrænge regn og gråvejr for en stund.

Men det kommer næppe til at vare ved.

For allerede fra den første uge i 2020 ser det våde vejr ud til at være tilbage.

- Som det ser ud nu, er der ikke lagt op til, at højtrykket bider sig fast gennem længere tid, skriver Steen Hermansen.

- Så med en svag margen til den mere våde og ustadige side, er det nok for tidligt at gemme regntøj og gummistøvler helt væk, skriver langtidsmeteorologen.

2019 har budt på ekstremt meget nedbør.

Men det er endnu usikkert, om den hidtidige årsrekord i nedbør bliver overgået.

Den lyder på 905 millimeter og blev sat i 1999.

Ifølge DMI er vi på nuværende tidspunkt knap 40 millimeter fra at slå rekorden.

/ritzau/