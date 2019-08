Metalbokse med penge som indhold går i disse dage verden.

Hvis man er så heldig at finde boksen, må man beholde den samt pengene, der er i den.

Der er fundet bokse i Schweiz, USA, Italien, Tyskland og New Zealand. Det skriver boston.com .

Man kender ikke personerne, der har anbragt boksene, men gruppen går under navnet 'snoopos´på Instagram.

Boksene er også nået frem til Danmark.

Det viser et opslag fra gruppen på Instagram, hvor der er et billede af en boks i København.

Boksen er tyndt designet med en sort farve, mens der på forsiden er et billede af en globus.

Udover penge indeholder boksen også en tekst, hvor der står, at man har været så heldig at finde boksen, og at man må beholde boksen samt skatten, den indeholder.

Bombehold blev tilkaldt

Da en af boksene blev fundet i en park i Boston, blev politiets bombehold tilkaldt for en sikkerheds skyld.

Ifølge boston.com fik det en af gruppens medlemmer til tasterne, hvor han undskyldte for problemerne.

Personen tilføjer, at boksene er et socialt eksperiment, hvor man vil se, hvad folk gør, når mennesker får penge, de ikke regnede med at få.

Medlemmet af gruppen slutter med, at det glæder dem, at mange af personerne, der har fundet boksene har valgt at donere pengene til velgørenhed.