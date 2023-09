Er du træt af reklamer, når du scroller gennem Facebook og Instagram?

Så kan der være gode nyheder på.

Meta overvejer nemlig at åbne for reklamefri udgaver af de to sociale medier i EU-landene.

Der er dog et aber dabei, som hedder betaling.

Det er tre anonyme kilder, som har kendskab til processen, der har udtalt sig til New York Times.

Hvor meget Meta vil opkræve brugerne for at kunne tilgå reklamefri versioner af de to platforme er endnu uvis.

Betalingen, som vil ske via et abonnement, er Metas modsvar på EU's retningslinjer og domstolsafgørelser, der begrænser Metas praksis for dataindsamling.

I snart 20 år har Metas platformer været gratis, mens pengene i stedet er blevet tjent gennem selskaber, som har købt reklamer, men det ser altså ud til at ændre sig den nærmeste fremtid.

Meta har ikke selv udtalt sig om de påståede planer.