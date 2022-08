Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Grotesk« og »helt på månen«.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, har svært ved at undertrykke sin harme. Forargelsen skyldes en parkeringsbøde, som hans hjerneskadede papdatter har fået, mens hun var på vej til genoptræning.

»Det er totalt koldt og uempatisk,« siger Morten Messerschmidt til B.T.

Sagens hovedperson er Johanne Wessman, der er datter af Dot Wessman, som Messerschmidt danner par med.

Dot Wessman og datteren Johanne. Privatfoto Vis mere Dot Wessman og datteren Johanne. Privatfoto

Johanne Wessman var i 2015 involveret i en alvorlig trafikulykke, som gjorde hende delvis lammet.

Siden ulykken har hun kæmpet for at genvinde sin førlighed. Blandt andet via daglig genoptræning på et specialiseret genoptræningscenter i Søborg ved København.

Da Johanne Wessman fortsat er dårligt gående, er hun afhængig af, at hendes mentor hjælper hende hen til genoptræningscentret fra parkeringspladsen.

Tilbage i juli måned fik hun dog en p-bøde på 800 kroner af en parkeringsvagt fra selskabet Cityparkering, mens hun blev fulgt hen til genoptræningscentret.

Foto af parkeringsbøden i forruden på Johanne Wessmans minibus. Foto: Privatfoto Vis mere Foto af parkeringsbøden i forruden på Johanne Wessmans minibus. Foto: Privatfoto

Parkeringsvagten kunne angiveligt ikke aflæse parkeringslicensen i forruden på hendes handicap-minibus, fordi den var blevet udvisket af solen.

»Det er grotesk, at et parkeringsselskab går så aggressivt til værks over for svært handicappede. Enhver ved, at der er genoptræning det sted,« siger Morten Messerschmidt.

Heller ikke Johanne Wessmans mentor lykkedes med at få overtalt parkeringsvagten til at trække bøden tilbage.

»Det er helt på månen, at en svært handicappet på førtidspension skal have en p-bøde, fordi det tager 'for lang tid' at komme ud af bilen og ind til genoptræning,« siger Morten Messerschmidt.

Parkeringslicensen i forruden var blevet udvisket af solen. Privatfoto. Vis mere Parkeringslicensen i forruden var blevet udvisket af solen. Privatfoto.

Hos genoptræningscenteret Apofysio undrer man sig også over Cityparkerings håndtering af sagen.

»Vi har oplevet mange andre tilfælde, men plejer at være gode til at afværge det. Det er uanstændigt, at de fastholder bøden,« siger fysioterapeut og indehaveren af Apofysio, Søren Hein-Sommer, til B.T.

Han forklarer, at på parkeringspladsen, hvor Johanne Wessmans minibus holdt parkeret, er en af i alt syv p-pladser reserveret til Apofysios patienter.

At parkeringsreglerne håndhæves af Cityparkering, skyldes, at firmaet er blevet hyret til opgaven af ejeren af bygningen, som Apofysio har lejet sig ind i.

Morten Messerschmidt har efterfølgende klaget til Cityparkering, men selskabet har afvist at annullere bøden.

»Mange af borgerne i genoptræningscenteret er på førtidspension. For dem er 800 kroner mange penge. Det synes jeg, man burde have større respekt og forståelse for,« siger han.

Men er det ikke Johanne og hendes mentors ansvar, at parkeringsvagterne kan aflæse hendes p-tilladelse?

»I min optik handler det ikke om, at Johanne ikke har overholdt parkeringsreglerne, men at p-vagten spekulerer i at få udskrevet en bøde i stedet for have forståelse for situationen. Når der er tale om et genoptræningscenter for hjerneskadede, synes jeg, man burde udvise større konduite. Hendes mentor forsøgte endda at forklare p-vagten, hvordan tingene hænger sammen. Man kunne sådan set bare have løst det ved at gå ind og hente en ny p-tilladelse,« siger Morten Messerschmidt.

B.T. har kontaktet Cityparkering for at få en kommentar. Men firmaet er ikke vendt tilbage før deadline.

Morten Messerschmidt fortæller, at han ikke har i sinde at gå videre med sagen, men i stedet har valgt betale sin papdatters p-bøde.